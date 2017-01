Alfredo Meneghetti Neto: o dinheiro em 2017

Artigo

Nos últimos anos, a classe média consumiu para dar o fôlego necessário para as empresas, bancos e governo. Atualmente ela não tem mais condições de fazer isso! Tanto o dinheiro como o crédito sumiram. O cidadão se deu conta de que seus compromissos para pagar são muitos maiores que sua capacidade de pagar. Principalmente se ele se encontra endividado com taxas de juros abusivas. São compromissos financeiros que toda hora aparecem e complicam a vida, fazendo com que as contas do cidadão devam permanecer desajustadas ainda nos próximos meses.

Uma dissertação de mestrado defendida na PUC de São Paulo mostrou que o comportamento financeiro do brasileiro é mais pela emoção do que pela razão. Isso acontece principalmente com as pessoas de menor renda e escolaridade.

A reflexão que deve ser feita com os atuais acontecimentos econômicos e políticos, que impactam a cada hora o mercado financeiro, é a de todos nós sermos mais racionais.

Os adultos, os idosos e, principalmente, os jovens terão que gastar menos e fazer tudo para sobrar dinheiro no final do mês. Até porque as únicas reformas econômicas que virão serão de aumentos de impostos dos governos (União, Estados e municípios) e cortes de despesas também. Assim, as empresas devem reduzir de tamanho. A consequência disso é que todos ficaremos mais pobres.

A postura pelo uso racional do dinheiro deve continuar principalmente nos dias de hoje, usando todos os tipos de ferramentas para administrar adequadamente as emoções. A dica mais importante que os economistas encaminham hoje em dia é dar atenção a todos os gastos, principalmente àqueles que podem ser reduzidos e/ou cortados. Focar no dinheiro em 2017 é bem melhor do que qualquer outra coisa.

