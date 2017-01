Débora de Souza Morsch: início de ano positivo para a bolsa

Artigo

Após anos fechando a primeira semana de negócios com queda, o Ibovespa já tem alta de 2,4% nesse início de 2017. Esse movimento sinaliza uma mudança na visão dos investidores. O índice não registrava alta no início de janeiro desde 2013. Em 2016, por exemplo, o Ibovespa já acumulava queda de 6,2% nos primeiros cinco pregões do ano.

Embora a economia ainda esteja sofrendo e a sinalização seja de que a retomada será lenta, já existem alguns sinais positivos que apontam para um caminho melhor ao longo do ano. O principal deles é a desaceleração da inflação, que acumula alta de 6,99% nos 12 meses encerrados em novembro. O dado de dezembro ainda não foi divulgado, mas os analistas esperam que a inflação feche o ano em torno de 6,38%, abaixo do teto da meta do Banco Central (6,5%) e muito abaixo dos 10,67% registrados em 2015. Além disso, a tendência para a inflação ainda é de queda, com projeções de 4,87% para o fim de 2017, próximo ao centro da meta do BC (4,5%).

Dessa forma, com a atividade ainda fraca e a inflação recuando, o BC tem espaço para aumentar o ritmo de corte dos juros. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ocorre amanhã e quarta-feira. O comitê deve decidir por um corte de 0,5 p.p. nos juros, após dois cortes de 0,25 p.p. O Copom pode surpreender e decidir por um corte de 0,75 p.p, mas este não é o cenário-base para esta reunião. Ainda assim, é quase consenso que ao longo do ano o Banco Central irá acelerar a queda dos juros, o que deve beneficiar a bolsa e, em um segundo momento, a economia real.

Outro fator importante que pode melhorar as expectativas e manter o ânimo para a bolsa é a aprovação das reformas. Rodrigo Maia vem consolidando sua candidatura para a reeleição na Câmara dos Deputados e já afirmou que a reforma da Previdência seria votada até junho. Maia conta com o apoio do governo e deve garantir a tramitação dos projetos de interesse do Planalto. A aprovação das medidas de ajuste econômico é condição básica para que o país volte ao equilíbrio fiscal e ao crescimento.

Ainda temos um cenário bastante instável, com muito risco político e questões internacionais, como a presidência de Trump nos EUA, que poderão provocar turbulência nos mercados ao longo do ano. No entanto, um cenário de juros baixos e queda da inflação começará a criar um ambiente positivo para o crescimento econômico, aumento do poder aquisitivo da população e criação de emprego.

Leia mais artigos de opinião