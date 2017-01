Fabio Berwanger Juliano: fantasmagoria

Artigo

Este artigo foi escrito em outubro, mas entre eleições e políticos presos, pensei que ele não teria o efeito desejado. Com a matéria da Zero Hora de 4/01/17, a discussão está aberta. Fantasmagoria é como se chama uma das telas expostas na Fundação Iberê Camargo e que, coincidência ou não, recebe os poucos visitantes que hoje ali se materializam.

A ideia inicial é fomentar a discussão junto aos que estão preocupados com a atual situação da cultura em nosso país, e mais especificamente em relação à crise que atingiu os museus e fundações de Porto Alegre.

Pois bem. O Margs, nosso maior e mais importante museu, apesar da competente gestão atual, não tem fôlego para uma grande exposição capaz de atrair a população e encher de orgulho o Rio Grande. A Fundação Iberê Camargo, cujo prédio é ponto turístico da Capital e abriga o acervo do maior artista plástico brasileiro, e ao mesmo tempo sendo também uma obra de arte por si só, a qual colocou a nossa cidade no mapa da arquitetura mundial, com sua maquete exposta inclusive no MoMa de Nova York (maior museu de arte moderna do mundo), acaba de praticamente fechar as portas, com visitações apenas em meio turno, às sextas e sábados. Diante desta situação insustentável para o cenário cultural do Rio Grande do Sul, gostaria de trazer à tona um ponto ainda não abordado: a política de não cobrança de ingresso em nossas instituições artísticas.

Não existe lugar no mundo, com raras exceções, em que a entrada para exposições e museus seja gratuita.

Além da questão da saúde financeira de nossas instituições culturais, podemos também pensar o componente psicológico da não valorização de nossos museus e acervos pelo fato de serem "de grátis", o que pode parecer quase um reconhecimento de suas "desimportâncias". Sem uma fonte de custeio a mais, não teremos mais cultura em nosso Estado. Pagamos o estacionamento e o ótimo café, mas não para percorrer as audaciosas curvas do prédio projetado pelo renomado arquiteto português? Isso só acontece em Porto Alegre. Precisamos de alternativas neste momento em que a crise atinge também os mecenas que bravamente ainda sustentam o pouco que resta de arte nestes pagos.

É inadmissível um turista vir a Porto Alegre e deixar de conhecer a Fundação Iberê Camargo porque ela passa a semana fechada. Um Álvaro Siza fechado? Como assim?

Quem ainda consegue frequentar a FIC depara com a escuridão dentro do prédio, com apenas um andar de exposição do acervo próprio e nada mais. Triste.

Sem cobrar ingresso, logo os fantasmas serão os únicos a visitar os nossos museus.

