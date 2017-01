Frases da Semana

Sentenças









Ela tem muito mais coisas interessantes do que a relação sexual.

WALTER CASAGRANDE

Ex-jogador e comentarista, sobre seu romance-abstinência com a cantora Baby do Brasil.

Eu quero solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus.

MICHEL TEMER

Presidente da República, na primeira manifestação sobre o morticínio do complexo penitenciário Anísio Jobim.

Não haverá desenvolvimento no Brasil sem segurança.

JOSÉ MARIANO BELTRAME

Ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Não tinha nenhum santo.

JOSÉ MELO

Governador do Amazonas, sobre a morte de 56 presos na rebelião do Complexo Anísio Jobim, em Manaus.

Ficou patente que a parte do dinheiro é com eles e a parte das mortes é comigo.

SÉRGIO FONTES

Secretário de Segurança do Amazonas, queixando da empresa Umanizzare, que administrava o presídio da chacina.

Gente boa também mata.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

em campanha polêmica destinada a prevenir acidentes de trânsito.

Tudo aquilo que foi plantado e que não deu frutos será arrancado. O que deu bons frutos será regado.

NELSON MARCHEZAN

Prefeito de Porto Alegre, em seu discurso de posse, sobre seus planos como gestor público.

As chamadas mordomias são uns dos símbolos mais execráveis de abuso do poder público. Nesse momento de grave crise, é preciso enfrentar essa questão.

MARCELO CRIVELLA

Prefeito do Rio de Janeiro (PRB), em seu discurso de posse.

Começamos uma etapa histórica na vida de São Paulo. Uma etapa de ação, trabalho, atitude e humildade.

JOÃO DORIA

Prefeito de São Paulo (PSDB), no discurso de posse.

Estou aqui para fazer mais manchetes em 2017.

MARIAH CAREY

Cantora americana, que fez uma publicação em suas redes sociais após diversas falhas técnicas em seu show de Ano Novo, na Times Square, em Nova York.

Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre (sic) a cobertura do Altíssimo.

JAIRO MAGALHÃES (PSB)

Prefeito de Guanambi (BA), em documento publicado no Diário Oficial, depois da posse.

Como presidente do Brasil, Temer continua presidente da Câmara. Cheio de jantares e salamaleques. Vai tentar um malabarismo de circo para levar o mandato até o final. Mas não vai conseguir.

CARLOS LUPI

Presidente nacional do PDT, que acredita em eleições presidenciais ainda este ano, sem a articulação do atual presidente da República.

