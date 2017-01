Julia Dantas: "O problema não é dar espaço à carta de Campinas"

PrOA

*Por Julia Dantas

Escritora, autora do romance Ruína y Leveza (2015)



Tenho no computador uma pasta chamada "Para que serve um escritor". Ali estão textos sobre os efeitos positivos da leitura, da escrita e as possibilidades de transformação pessoal e coletiva a partir da arte. Devo dizer: não é uma pasta muito cheia. É difícil explicar qual a importância prática das palavras, sua relevância real no curso de uma vida humana.



Os momentos em que mais acredito na força das palavras são quando penso no caminho oposto: um texto pode fazer muito estrago. Quando foi divulgada a carta do homem que assassinou sua ex-companheira, seu filho e familiares deles em Campinas, muita gente foi contra a publicação. Seus argumentos são válidos. Reproduzir discurso de ódio fortalece o ódio. Dar voz à misoginia nos maiores jornais do país autoriza outros a expressarem sua misoginia e, não bastasse, faz com que a narrativa do assassino seja central. Quando lembrarmos desse caso, quando ele surgir nas retrospectivas de 2017, será a voz do homem que, mais uma vez, terá espaço e força.

Leia também

Discurso do autor da chacina em Campinas incentiva o feminicídio, alertam especialistas

Mulher acusou seis vezes autor de chacina em Campinas



Do outro lado desses argumentos, houve quem defendesse a publicação da carta para colocar em pauta a inesgotável violência contra a mulher, denunciando-a em sua covardia. A ideia é de que apenas debatendo as causas desse crime de ódio se pode buscar meios de prevenir outros. A intenção é nobre no papel, mas e sua realização?

Debate parecido veio à tona quando caiu em domínio público Mein Kampf, o livro escrito por Adolf Hitler. Pelo menos duas editoras anunciaram que lançariam o texto no Brasil. Uma delas desistiu do projeto assim que recebeu uma enxurrada de críticas, pois pretendia publicar a obra "seca", sem comentários críticos, contextualização histórica nem análises sobre seus efeitos devastadores. A outra editora precisou suspender seus planos após decisão judicial impedir a circulação da obra.

Assim como exigiam-se comentários críticos para a publicação de Hitler, era de se esperar que a carta do assassino de Campinas viesse acompanhada de reflexões de sociólogos, antropólogos, feministas e tantos outros que poderiam nos ajudar a compreender como se formou sua mentalidade. O problema não é dar espaço à carta, é dar pouco espaço à carta: se tivesse sido veiculada ao lado de análises sociais e dados estatísticos (por exemplo, o de que ocorrem mais de 10 feminicídios por dia no Brasil), haveria mais chance de cumprir o objetivo de denúncia. Do jeito que foi feito pela maioria dos jornais, ela apenas serviu de acessório de horror ao espetáculo da violência.

Nas faculdades de Jornalismo, ensina-se que a notícia ocorre quando um homem morde um cachorro, mas não quando um cachorro morde um homem. Querem dizer com isso que a notícia é o fato fora da curva, a anomalia na sociedade. Quando se coloca a carta do assassino dentro de um contexto noticioso sem nenhuma reflexão, estamos dizendo que o comportamento dele foi um caso único.

Qualquer leitura rápida de comentários nas notícias do caso mostra que a mesma base do discurso do assassino se reproduz entre centenas de pessoas: "Ninguém sabe do que é capaz com seu emocional abalado", "o episódio deveria servir de exemplo para mulheres que se separam", "tem que se pôr no lugar dele", "ninguém é inocente nessa história", "não acho certo, mas...".

Afirmações como essas mostram que o ódio contido na carta não é um fato excepcional, assim como a tragédia não é um caso sem precedentes. O discurso violento daquele homem não é fora da curva, é regra. É o cachorro que – as mulheres sabem bem – nos morde todos os dias.

Leia mais artigos do Caderno DOC