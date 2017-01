Lucas Marostica: somos todos Itaberli

Artigo

Enquanto em muitos lares brasileiros aconteciam as festividades natalinas e celebrações de final de ano, Itaberli Lozano, de 17 anos, morador de Cravinhos-SP, era torturado e assassinado a facadas pela sua própria mãe, que contou com a ajuda do padrasto do garoto para carbonizar e ocultar o corpo ao final do ano passado. Apenas o delegado ainda não entendeu o óbvio: a motivação do crime, como afirmou o próprio tio paterno do adolescente, é a incapacidade da mãe em aceitar que Itaberli era gay.

A mãe que confessou o crime disse que "não aguentava mais ele" e afirmou que era "afrontada" pelo adolescente. Pra mim, está claro que o afrontamento maior de Itaberli — e de muitos de nós, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, moradores do país mais violento nas estatísticas de violência contra a população LGBT — é assumir a nossa identidade; portanto, existir e ser reconhecido por aquilo que se é. O "pecado" maior de Itaberli foi não ter se submetido à tirania "do armário" que sua mãe queria lhe impor.

A filósofa Hannah Arendt, no seu brilhante livro Eichmann em Jerusalém, escreve sobre a banalidade do mal e os crimes nazistas, praticados por "cidadãos de bem" da Alemanha: ou seja, o Holocausto fora promovido por pais e mães de família, cristãos, trabalhadores, os que antes eram "bons vizinhos" tornaram-se os executores de crimes bárbaros. Não tenho dúvida de que a banalidade do mal tem se alastrado por aqui, contra todas as formas de diversidade e de livre pensar. Eichmann é nosso vizinho, está em nosso trabalho, sentado ao nosso lado na universidade e pode estar até mesmo dentro de nossa casa. Pronto para praticar violências e cometer crimes bárbaros reivindicando o "direito divino" de "combater o mal" sendo um "cidadão de bem".

Com isso, não estou comparando a violência contra LGBTs ou outras minorias com o Holocausto. Apenas apontando que quando a violência e a opressão se banalizam, pessoas "boas" podem se tornar monstros.

Quando não renunciamos à nossa identidade e à liberdade de ser, existir e pensar, quando "afrontamos" e buscamos viver aquilo que nos faça feliz, sem nos curvarmos a costumes, ideias e crenças impostas: somos todos Itaberli!

