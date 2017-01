Nelson Jobim: eleições em 2017?

Artigo

Uns afirmam que o presidente Temer não tem legitimidade política.

Seu mandato decorreu de decisão congressual e não popular.

[Esquecem que sua legitimidade vem da Constituição!]

Querem convocar eleições.

Que eleição seria essa?

Para presidente, com mandato-tampão até 01.01.2019, quando assumirá o eleito em 2018?

Seria a antecipação das eleições de 2018, somente para presidente?

Ou seria a antecipação geral, com eleição também para os cargos de governador, senadores, deputados federais e estaduais?

Em qualquer hipótese, ter-se-ão temas urticantes: desincompatibilização (é da legislação vigente? Será, para uns, de seis meses?); calendário (convenções; campanha eleitoral); financiamento; coligações; etc.

Se for antecipação para presidente, com mandato de quatro anos, estar-se-ia descasando com o dos governadores e dos parlamentares, pois estes seriam eleitos em 2018 (Collor, eleito em 1989 e, os demais, em 1990).

Se for antecipação geral, reduzir-se-ão os mandatos dos atuais governadores e parlamentares.

Qualquer alternativa depende de emenda constitucional transitória.

A emenda teria que dispor, no mínimo, sobre candidaturas e calendário.

Qual o tempo para sua aprovação?

O tempo para a formulação da emenda e para sua tramitação, em dois turnos, nas duas Casas do Congresso.

[E se emenda não dispensar lei de complementação?]

Após a promulgação, ter-se-ão etapas sucessivas: desincompatibilização (seis meses?); convenções partidárias; início e término da campanha; propaganda eleitoral na mídia etc.

A Justiça Eleitoral precisará de tempo para organizar as eleições: registro de candidaturas; impugnações; preparação e distribuição de urnas eletrônicas; secções eleitorais; realização de eventual segundo turno, se a emenda prever; recursos; etc.

Essas questões, e outras, levarão a eleição, no melhor dos cenários, para o final do segundo semestre de 2017.

[Se for para mandato-tampão, o eleito terá, no máximo, um ano de mandato!]

O ano de 2017 seria consumido por árduo debate.

As polarizações políticas, com o ódio de hoje, se aguçariam.

Todos estarão pensando e agindo para as eleições.

E o país, com suas imensas dificuldades, paralisaria.

Essa fórmula, com viabilidade próxima de zero, não terá a eficácia anunciada.

Só agravará a crise.

A solução é apoiar o governo Temer na condução/aceno para a estabilização, o crescimento e o desenvolvimento econômico.

Lembremo-nos da sabedoria de Tancredo, Ulysses, Sarney, FHC e Lula.

Sabiam e sabem que, em política, não se constrói o futuro com a retaliação do passado e não se escolhe interlocutores.

Estes são os que estão aí.

Ninguém mais.

Impõe-se o diálogo responsável.

Tudo pelo Brasil e para evitar que a eleição de 2018 possa ser embolsada pelo ódio, pela intolerância, pelo populismo vulgar e pela desesperança.

