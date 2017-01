Nelson Jobim: populismo

Artigo

Bernard-Henry Lévy afirma ser o populismo a "enfermidade senil das democracias".

São seus teoremas:

1) o povo sabe o que quer; e

2) o povo quando quer algo sempre tem razão.

Há o postulado de que seja o povo aquele que quer e nada obstaculize essa legítima pretensão.

Ou seja, o populismo diz:

1) confiança total nos recursos e na capacidade do povo; e

2) desconfiança contra tudo que possa interpretar e desvirtuar a expressão do povo.

Contra os intelectuais, porque interpretam.

Contra a política e a razão, porque desvirtuam a vontade e a expressão do povo.

O populista tem contato direto com o "povo" através das sondagens de opinião, do Twitter, Facebook etc.

Tudo passa a ser um concurso televisivo.

Mas, para o populista, quem é o "povo"?

Antes da urbanização, o "povo" era a população rural?

E com a urbanização?

Os "descamisados", o peão de fábrica, o jornaleiro, o estudante, o aposentado, o trabalhador rural...?

Parece que o populista só chega ao "povo", após identificar o "não-povo".

É toda a elite, o establishment.

O populista divide a sociedade entre os puros e as elites corruptas.

O populismo de direita europeu tem viés étnico.

É contra imigração e tem pouco de livre mercado.

É protecionista.

O de esquerda usa o genérico "nós e eles".

Também é protecionista.

É o maniqueísmo, com forte narcisismo.

Veja-se Hitler, Mussolini, Perón, Fidel, Chávez, Trump, Berlusconi, Le Penn (pai e filha).

