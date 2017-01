Nelson Marchezan Jr: um novo tempo para Porto Alegre

Artigo

A história da capital gaúcha foi construída por muitas mãos, com a liderança de sucessivas gestões. Cada uma contribuiu a seu modo, em seu tempo, dentro de suas limitações. Agora, a realidade mostra _ e as pessoas confirmaram nas urnas _ que chegou a hora de um novo tempo. Transformações são necessárias para que a Prefeitura atenda às necessidades reais da população. E é com essa missão que a nossa equipe começará hoje a trabalhar. Os desafios não são poucos, nem pequenos. A cidade sofre os efeitos de uma máquina ineficiente, ultrapassada, que não dialoga com as exigências dos tempos em que vivemos. O resultado disso é percebido em todas as áreas, principalmente naquelas mais presentes no nosso dia a dia: saúde, educação e segurança. Além disso, a crise prossegue e os recursos da Prefeitura são limitados, diante de um elevado volume de despesas a cumprir. Esse quadro exigirá de nós estabelecer prioridades, empregando bem o dinheiro e economizando onde é preciso.Iniciando esse ciclo de mudanças, nossa primeira medida foi a reforma administrativa. Trata-se da mais abrangente modificação nas estruturas da Prefeitura, com a redução de 37 para 15 órgãos. Com isso, aproximamos todas as áreas da tomada de decisões. Para comandar essas pastas, estamos buscando os melhores nomes: profissionais capacitados e reconhecidos em seus campos de atuação, que estão abrindo mão de projetos pessoais para contribuir com a Porto Alegre que queremos. Os resultados serão medidos de forma objetiva, com cada secretário tendo metas a cumprir. Seja qual for o setor, buscaremos soluções para melhorar a vida de quem vive aqui. Não importa se com recursos da Prefeitura ou com parcerias privadas: o objetivo é que os serviços públicos funcionem. Para que a dona Maria tenha atendimento de saúde na hora em que precisar. Para que o filho do seu João tenha educação de qualidade. Para que o ônibus da dona Ana chegue no horário e com segurança. Para que o mercadinho do seu José seja estimulado a crescer, e não se enfraqueça pela burocracia e falta de segurança.A exigência é clara: as pessoas querem uma prefeitura que funcione. Com coragem, diálogo e transparência, vamos encarar as dificuldades e abrir caminhos para um novo tempo. Buscando referências e modelos de sucesso de outras cidades para implantar aqui, sem preconceitos. Esses são desafios da cidade, e prefeitos, secretários, vereadores, servidores são apenas parte da solução. As transformações só vão acontecer a partir da participação de cada cidadão porto-alegrense. A partir de hoje, vamos construir a mudança que a cidade escolheu.



