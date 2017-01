O Carnaval da crise

Editorial

É natural que, diante da ameaça concreta de redução significativa nos aportes de recursos das prefeituras para bancar o Carnaval de rua deste ano, representantes das escolas de samba reajam de maneira geral com inconformismo. O fato de essa ser a maior festa popular do país, gerando inclusão social e, em muitos casos, estimulando o turismo local, confirma a relevância do evento, que em muitos casos é indissociável da agenda cultural dos municípios. Ainda assim, prefeituras de cofres vazios precisam trabalhar com prioridades, de interesse do bem comum. Essa condição impõe a necessidade de os desfiles carnavalescos buscarem novas formas de se financiarem.

Como a crise nas finanças públicas vinha sendo antecipada de alguma forma nas campanhas eleitorais, muitos dos novos prefeitos se comprometeram, já na época, com um controle severo das contas municipais. Os eleitores, portanto, sabiam das intenções de opção pelo rigor fiscal. E os munícipes, de maneira geral, apoiam a contenção de gastos na expectativa de uma melhoria nos serviços.

Mesmo comprometidos com a austeridade, prefeitos de municípios gaúchos, incluindo Porto Alegre, admitem se empenhar na busca de financiamento para os desfiles junto à iniciativa privada. No prazo imediato, essa é a alternativa possível, associada aos esforços das entidades para reduzir custos, procurando fazer mais com menos — prática, aliás, já adotada por muitas instituições que prestam serviços públicos. A médio e longo prazos, porém, é imprescindível que o Carnaval de rua busque formas de se tornar autossustentável.

Leia outros editoriais