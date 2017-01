Resposta atrasada

RBS BRASÍLIA

Depois de oito meses no comando do Planalto, o presidente Michel Temer resolveu acordar para a profunda crise de segurança que existe no país. Em meio a rebeliões e mortes em presídios do Norte e do Nordeste, o ministro Alexandre de Moraes (Justiça) reúne amanhã os secretários de Segurança para fechar as ações do Plano Nacional. A Força Nacional ganhará ainda mais importância, há promessa de dinheiro para presídios e governadores estão sendo convidados a assinar um pacto para ações conjuntas. A situação, no entanto, é tão grave, que não tem saída de curto prazo. Aliados do governo alegam que a equipe teve pouco tempo para avaliar a situação. Uma desculpa. Não vamos esquecer que, como vice-presidente no governo Dilma, Temer tinha conhecimento do que era feito e – em especial – do que estava abandonado. Logo que ele assumiu a Presidência, assessores o aconselharam a dar atenção à segurança. Agora, todos correm atrás do prejuízo.

VAI CHEGAR

Neste ano, as atenções dos investigadores da Lava-Jato se voltam para os Estados. As delações das principais empreiteiras estão despejando informações sobre contratos irregulares envolvendo lideranças regionais. O pente-fino no Rio é apenas o começo.

O Rio Grande do Sul está na lista.

CABO ELEITORAL

Ministro do governo Temer assume lado na disputa à presidência da Câmara. À frente da pasta do Trabalho, Ronaldo Nogueira acompanhará o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) durante toda a agenda de campanha hoje, em Porto Alegre. Nogueira é colega de partido de Jovair e ajudou a elaborar o roteiro no Estado, com apoio do prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB).

SEM SOLUÇÃO

O secretário Pedro Westphalen (Transportes) desembarca

em Brasília na busca de uma saída para a decisão da empresa Rumo Logística de devolver os terminais do Porto Seco ferroviário de Uruguaiana e Santana do Livramento, encerrando as atividades no final do mês. Na agenda com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), o secretário pretende também tratar das concessões das rodovias gaúchas – que ainda estão na fase de estudo de viabilidade técnica.



*Entro em férias a partir de hoje. A coluna ficará

sob a responsabilidade do repórter Guilherme Mazui.