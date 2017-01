Ricardo Felizzola: conecte-se

Artigo

O que está acontecendo a nossa volta? Hoje! Mudanças! E elas se registram instantaneamente e passam a estar organizadas na nuvem sendo acessíveis a qualquer um (a nuvem é um local onde está a memória do mundo, ela existe e a gente pode acessar). Podemos ter o aparelho inteligente portátil que se conecta (apesar das dificuldades da internet no Brasil) no resto da humanidade e nos registros que todos estão gerando, a maior parte deles por mudanças. Pensar que cada um de nós pode capturar tudo o que está à volta por foto ou vídeo e mandar imediatamente para qualquer habitante do planeta que também tenha o aparelho é algo que nos leva a uma consciência de que algo muito importante ocorre agora e que nossa participação nisso precisa de mudança de atitude de cada um de nós. Isto é notável!



Os programas para os mobiles que permitem trocas de informações, imagens, documentos e áudios evoluíram geometricamente nos últimos anos juntamente com as velocidades de canal de rede. Hoje trabalhamos em qualquer lugar, a qualquer hora com qualquer um no mundo. A conclusão é que usamos pouquíssimo a internet naquilo que ela pode nos dar. Assim é com nosso cérebro. Internet e cérebro são infraestruturas pouco usadas por nós!

Não estamos conseguindo nos educar a tempo de aproveitar tudo.

Quem consegue, os jovens, leva uma vantagem enorme. Ao mesmo tempo, eles, os jovens, não aguentam os processos, pasmem, desenvolvidos há 10 anos. Já estão superados. Isto é crise.

Vocês têm ideia do que é um canal de YouTube, um programa de controle de afazeres como o Anydo, de como no Facebook você pode fazer uma página onde vende o que quiser, de como é fácil obter transporte, comida ou acomodações pelo seu aparelho portátil?

Vocês têm ideia de como uma montanha de serviços está sendo substituída por novos processos que simplesmente arrasam com eles? Cada vez mais o indivíduo conectado atua autônomo acessando a rede e resolvendo completamente a sua vida.

O que fazer? Antes de mais nada, ter o aparelho, mesmo que você tenha mais de 80 anos. Em seguida, aprender a usar. Você vai trocar de planeta e passar a conversar com a nuvem, com a humanidade e com tudo de lindo que o homem já criou. Vale a pena a jornada.

