Ricardo Felizzola: importância dos valores

Artigo

O que esperar do novo ano? Como prosperar e assim contribuir para uma sociedade melhor? Vale refletir a melhor forma de se obter sucesso nisto. O que precisa mudar para tornar factível este objetivo? Minha sugestão é fazer uma análise dos valores da nossa sociedade. Aquilo que as pessoas acreditam e que consolidam em nossa realidade pela sua ação no dia a dia deve ser alterado por alguma forma de liderança que deve se estabelecer movendo-nos em outra direção.

No Brasil, por exemplo, o ato de julgar vale mais do que o ato de ensinar. É como se no futebol, pelo seu poder, o juiz ganhasse mais do que os jogadores e do que os técnicos dos times envolvidos na disputa. Vale um juiz mais do que um professor? E se vale, seu valor deve ser 10 vezes maior? Nossa sociedade avalia que sim. Isto tem de mudar.

Em nosso país, o ato de roubar, até bilhões de reais, dependendo de vários artifícios de administração de penas de prisão que estão disponíveis em nossas leis, é tolerado com meia dúzia de anos de cadeia ao culpado. É como se o roubo fosse um crime menor. Mesmo que estes bilhões, desviados do setor público, façam falta para diminuir índices de mortalidade infantil, miséria e sofrimento. Parece que nossa sociedade não é sensível a isto e não castiga de forma compatível os crimes financeiros. Sem falar no caso de notórios políticos já incriminados, protegidos por imunidade, ocuparem cargos de alto mando na República. Isto tem de mudar.

Em nosso país, aposentar-se é mais importante e mais fácil do que iniciar uma carreira profissional motivado para o trabalho. É melhor fazer um concurso para uma instituição pública do que fundar uma empresa. É necessário se provar que é honesto ao invés de se ter o crédito de cidadão inerente ao fato de se fazer parte da sociedade. Isto tem de mudar. Para o brasileiro, é mais importante ser esperto do que ter conhecimento. Vale mais ter, a qualquer custo, do que ser, fazendo os sacrifícios do aprendizado duro, da absorção de uma moral digna para tornar-se alguém na vida. Em nosso país, ir a uma festa é mais importante do que ir à aula. O futebol é mais importante do que o tema de trabalho. Beber parece ser melhor do que fazer esporte. São exemplos de valores que precisam mudar e, para isto, precisamos de novas lideranças. Que venham em 2017...

