Sabrina Passos: bola de cristal

Artigo

Todos os anos, nessa época, retrospectivas e previsões tomam conta dos jornais, sites, timelines, mesas de bar. Enquanto umas relembram feitos do passado, outras ligam radares, leem cenários e descrevem o que vem por aí. Vale tudo. Ou quase. A mídia tradicional produz e reproduz as listas, mas pouco olha para os próprios feitos. Tampouco assina grandes resoluções quando o foco é ela mesma. Quando faz, deixa de fora os grandes interessados: você, leitor, usuário, fã.

O Nieman Lab, projeto da universidade de Harvard para discutir o futuro do jornalismo, publica todo ano uma longa lista de previsões. Em 2016, foram 104. Revisando, dá pra ver que os experts acertaram ao acreditar no poder da investigação. 2016 foi o ano do Panamá Papers, que denunciou a indústria de empresas offshore no mundo. Foi também o ano da criação do nosso grupo de investigação (GDI). As previsões também acertaram ao apostar na checagem de fatos e na crescente batalha pela qualidade do conteúdo.

Mas uma chamou minha atenção. Dheerja Kaur, head da theSkimm, escreveu que as plataformas de distribuição iriam precisar se responsabilizar pelos conteúdos postados. A bola de cristal dela não especificou as "notícias falsas", mas chegou perto. "Grande poder implica grande responsabilidade em checar informação", escreveu. Ter dado mais atenção à previsão teria evitado a balbúrdia que tomou conta do segundo semestre e balançou as eleições nos EUA?

Para 2017, os especialistas apostam em podcast e há quem diga que este será o ano da "revolução da voz". Mais de um acredita na força do serviço. E a tecnologia deve continuar de mãos dadas com as redações. Óculos de realidade virtual e drones estarão mais acessíveis. Inteligência artificial e robôs que simulam ações humanas poderão sentar entre nós. Será um ano incrível para o jornalismo se metade destas previsões se comprovar.

As notícias falsas de 2016 devem ajudar a consolidar a importância da qualidade e da curadoria em 2017. Dos veículos sérios. Do senso de responsabilidade. Mas se as múltiplas plataformas virarem um circo de horror cheio de mentiras e inutilidades, o círculo de confiança com quem as mantém vivas se quebrará. E, se isso acontecer, não precisaremos de previsões para 2018.

Leia outros textos de opinião