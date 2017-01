Temer quer viajar mais

RBS BRASÍLIA

Presidente de poucas viagens pelo país até o momento, Michel Temer pretende intensificar o roteiro Brasil afora nos próximos meses. A escolha do Rio Grande do Sul como primeiro destino de 2017 não foi por acaso. Depois de priorizar São Paulo no alvorecer de seu governo e de passar pelo Nordeste em dezembro, o peemedebista desembarca no Sul com anúncio de apelo popular: a entrega de ambulâncias para municípios. Antes, a passagem mais destacada pela região ocorreu no velório coletivo na Arena Condá, em Santa Catarina. A ida a Esteio tenta turbinar a agenda positiva do governo, ofuscada no início de janeiro pelas chacinas em cadeias de Manaus (AM) e Boa Vista (RR). Empenhado em melhorar sua imagem, Temer foi aconselhado a se expor mais, a mirar para fora das paredes do Congresso e de eventos com empresários engravatados. Assim, em razão de seu histórico, surpreendeu ao optar por visitar Rolante e Riozinho, que sofrem com as cheias da última semana. Em breve, Temer irá a Estados do Centro-Oeste para entregar títulos de propriedade a assentados da reforma agrária. É salutar que, ainda no recesso parlamentar, o peemedebista deixe a clausura de Brasília. Para quem chegou ao Planalto depois de um impeachment, sempre traumático, passou da hora de encarar eventuais protestos e de compartilhar a atenção centrada na Câmara e no Senado com aqueles que sofrem com os infortúnios do dia a dia. É o que se espera de um presidente da República.

PENTE-FINO

O pente-fino do INSS no auxílio-doença e na pensão por invalidez recomeça na próxima segunda-feira. O governo Temer editou nova medida provisória para retomar as perícias - foram quase 21 mil até outubro, com economia de R$ 220 milhões.

GAVETA

Quase quatro anos depois da tragédia da boate Kiss, segue engavetado o projeto que atualizaria a legislação de combate e prevenção a incêndio no país. A Câmara não tem previsão de votar em definitivo a Lei Kiss.

BANHO-MARIA

Está parado no Ministério Público Federal, desde junho, o procedimento preliminar aberto para investigar se o deputado Giovani Cherini (PR-RS) participou de esquema de venda de vagas do SUS. Matéria do repórter Giovani Grizotti mostrou assessor do parlamentar cobrando em troca de exames. Cherini nega envolvimento.