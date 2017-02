Bruno Zaffari: teoria e prática

Artigo

Por muitos anos, o Brasil insistiu em seguir teorias ruins com resultados desastrosos. Não que nos faltassem exemplos, mas talvez as promessas vãs de felicidade fossem tentadoras demais para serem ignoradas. Agora, finalmente, os problemas começam a ser abordados com realismo e boas ideias passam a vir para o plano da prática.



Em São Paulo, a teoria das janelas quebradas pode ser facilmente percebida na política de combate às pichações. A célebre tese afirma que, em poucas palavras, algo aparentemente inofensivo como uma janela quebrada acaba estimulando ondas de comportamentos cada vez mais destrutivos e distantes da atitude dita inofensiva. A sensação de permissividade leva ao raciocínio de que "se as pessoas têm 'X' comportamento, por que não posso fazer 'Y'?". Naturalmente, surge a questão: mas não há problemas maiores? Sem dúvida, mas a melhor maneira de não resolver nenhum é esperar um grande plano para resolver todos. Em Nova York, o programa de tolerância zero seguiu o mesmo princípio para atacar o problema da segurança pública, com resultados louváveis.



Porto Alegre também mostra uma mudança importante de atitude em relação à gestão municipal. O simulador do custo da passagem de ônibus explicita a famosa afirmação de que não existe almoço grátis. O sistema torna transparente os impactos no preço de cada suposta "benesse" concedida para um grupo específico. De descontos e isenções até a manutenção de empregos por uma barreira artificial à otimização de processos, tudo precisa ser pago por alguém. Assim, a tarifa penaliza os demais usuários, que pagam um preço maior do que deveriam. Parece óbvio, mas a mesma premissa foi ignorada também quando se estabeleceu a meia entrada.



Os dois casos, juntamente com os amplos programas de privatização em todos os níveis da federação, servem para ilustrar o início de uma profunda e mais do que necessária mudança na gestão da máquina estatal. São as ideias que governam as ações e, nas palavras de Victor Hugo, "não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou".



