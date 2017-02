Carlos E.B.Borenstein: a privatização do Banrisul - um polêmico debate

Artigo

A proposta mais polêmica do ajuste fiscal proposto pelo governador do Rio Grande do Sul (RS), José Ivo Sartori (PMDB), é a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 259, que retira da Constituição Estadual a necessidade de plebiscito para os casos de alienação, transferência do controle acionário ou extinção da CEEE, Sulgás e CRM.

Crítica do projeto, a oposição, liderada pelo PT, sustenta a tese que a proposta é um balão de envio para a privatização do Banrisul. Embora a base governista descarte, neste momento, privatizar o banco estadual, o fato é que o debate está posto na agenda política gaúcha e deve ganhar força a partir de março.

Embora o governo Sartori sustente que deseja incluir apenas a CEEE, Sulgás e CRM no pacote de garantias que será oferecido ao Ministério da Fazenda na discussão do acordo de recuperação fiscal, há o entendimento que essas três estatais podem ser insuficientes como contrapartidas.

Nesse contexto, em que pese as negativas do Palácio Piratini, a privatização do Banrisul é um tema que, inevitavelmente, será debatido. Mesmo que alguns analistas do mercado financeiro argumentem que o momento não é o mais apropriado para vender o banco, os maiores obstáculos são de ordem política.

Durante o final dos anos 90, nas acirradas política entre o ex-governador Antonio Britto e o PT, os petistas foram eficientes sob a ótica do marketing em sustentar a tese que manter o Banrisul público seria um grande negócio para o Estado.

Além da imagem negativa das privatizações, outro problema é a forte presença do Banrisul em muitos municípios do interior, o que leva muitos prefeitos a pressionarem o Piratini contra a privatização.

Hoje, Sartori ainda não tem os votos necessários para aprovar o fim da obrigatoriedade de plebiscito para a venda de estatais, o que dirá a privatização do Banrisul, um tema mais polêmico. Porém, esse é um debate que está apenas começando. Caso Sartori consiga realizar uma discussão "desapaixonada", a venda do Banrisul é um cenário que não deve ser totalmente descartado.

