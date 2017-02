Cassionei Niches Petry: que alunos queremos formar?

Artigo

Se por um lado há certas forças que tentam transformar a educação apenas em preparação para o trabalho, ou pior, em mão de obra barata para o mercado, por outro há forças que querem a educação formando apenas cidadãos críticos, na verdade massa de manobra de políticos, intelectuais e sindicatos. Ambos os lados não se preocupam com o ensino, com conhecimento, com cultura. Importa é utilizar na prática o que o aluno aprendeu em sala de aula.

Sempre que ideologias, sejam de direita, sejam de esquerda, impõem suas visões de mundo no âmbito escolar, a educação não decola. Como são as ideologias que comandam o mundo, o avião permanece na pista do aeroporto esperando reparos, ainda muito longe de levantar voo. Vez ou outra ele parte, mas precisa descer logo em outro aeroporto ou voltar para o anterior, pois o combustível não foi suficiente, questão de corte de gastos, sabem como é. Avião novo, nem pensar, tendo em vista que é necessário seguir modelos já existentes e que deram certo em outros lugares. E assim seguimos, parados.

A mudança atual do Ensino Médio, por exemplo, já erra de cara por tentar mudar apenas esta etapa escolar, enquanto o Fundamental também vem claudicando há tempos. E o erro não é por estar no poder um governo de direita (que na verdade não é), pois o partido de esquerda que estava antes no comando vinha acenando com a mesma medida. Agem de má-fé os que estão criticando a mudança agora e não o faziam antes. Por isso, repito, a educação não melhora, pois os argumentos para as críticas são sempre acompanhados de motivos partidários.

As mudanças nos últimos anos falham porque ignoram que a função da escola deveria ser, no meu ponto de vista, guiar o aluno ao conhecimento do que a humanidade fez de bom e de ruim em todas as áreas do saber para depois ele construir seu próprio caminho. Ele precisa sim saber, por exemplo, sobre grandes obras da literatura, mesmo que depois nunca vá "aproveitar esse conhecimento na sua vida", como se pensa erroneamente. Se o professor não "deposita" no aluno esse conhecimento (Paulo Freire foi o grande crítico do que chamava de "educação bancária", um de seus muitos equívocos), será escamoteada a possibilidade de o jovem descobrir a beleza dos livros.

Pensar, portanto, num ensino técnico ainda no Ensino Médio tem um objetivo prático, uma vez que visa preparar o jovem para o mercado de trabalho. Acredito que a educação não deveria ter essa função, ou pelo menos não tê-la como principal. Tampouco deveria formar o jovem para ser crítico, pois isso ele pode ser por si próprio, a partir das reflexões sobre as ideias que são apresentadas em aula. Para isso, porém, deveria ser apresentada uma pluralidade de ideias, o que não acontece. Mas aí é tema para outro artigo.

Leia outros textos de opinião