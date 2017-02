Corrupção na polícia

Editorial

Dois pontos chamam atenção no episódio das prisões do delegado Omar Abud e do comissário de polícia aposentado Luis Armindo de Mello Gonçalves, ambos da Polícia Civil do Estado, acusados de chefiar uma quadrilha de roubos de cargas na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o Ministério Público, eles são investigados por lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e organização criminosa. O primeiro ponto — extremamente positivo — é o fato de a própria polícia investigar e prender uma de suas lideranças mais expressivas, cortando a própria carne e colocando o compromisso com a sociedade acima do corporativismo. O segundo — de decepção e perplexidade — é a constatação da ineficácia dos mecanismos internos de controle, já que os policiais estariam praticando atos ilícitos há vários anos, protegidos pelas prerrogativas da função.

O mais triste, porém, é a confirmação de que a corrupção está entranhada em todos os setores da sociedade brasileira. Quando agentes públicos investidos de autoridade para defender a sociedade se acumpliciam com o crime, os cidadãos se sentem desamparados.

De outra parte, cada vez que uma deformação da administração pública é escancarada e os responsáveis são identificados e punidos, as instituições democráticas se fortalecem. No caso específico da investigação da polícia gaúcha, ainda que os acusados mereçam amplo direito de defesa, o episódio deveria motivar uma ampla auditoria interna, para que o vírus da suspeita não contamine os bons policiais, que certamente são maioria.

