Darlan Lima: a corrupção é um vício

Recentemente, em uma rede social, uma ex-aluna publicou algo através do qual podemos iniciar a problematização que proponho. Ela relatou que estava em um restaurante e localizava-se na fila para fazer o pagamento. Um homem que estava na sua frente se dirigiu à operadora de caixa e solicitou a ela que lhe fornecesse uma nota, pois ele estava a trabalho na cidade. Ele pagaria o seu almoço (R$ 15) e, depois, apresentaria a nota na empresa para que a mesma lhe reembolsasse. Tudo dentro da normalidade.

Porém, o mesmo homem pediu à atendente: "em vez de pôr R$ 15 na nota, ponha R$ 30". Como assim? O homem pagaria do seu dinheiro exatamente o que consumiu, R$ 15, mas teria em mãos uma nota de R$ 30. Além de não pagar o almoço, ainda "ganharia" R$ 15. Sabe como isso se chama? Se chama roubo. É um ladrão que, se pego em flagrante, será preso e responderá a um processo e tudo que a "leve" lei e Justiça brasileiras impuserem.

Este homem teve a oportunidade de roubar R$ 15 de uma empresa, e se ele tivesse oportunidade de ser vereador? Prefeito? Deputado? Senador? Presidente? Ministro? Você acha que ele não roubaria também? Claro que sim, mas em vez de R$ 15, seriam R$ 15 milhões.

A corrupção não está limitada apenas a um partido político, nem mesmo aos partidos políticos, e não somente aos empresários das empreiteiras. A corrupção está disseminada no Brasil. Do mais pobre ao mais rico, do senador ao trabalhador comum, é um vício.

A corrupção está no furar a fila do banco, está em assistir a filmes através de DVDs piratas, ela está no roubo de sinal wifi do vizinho ou de quem quer que seja. A corrupção está naquela nota fiscal comprada e/ou negociada com o dentista, para aliviar o imposto de renda. Ela está naquele atestado médico falso, atestando o porquê do filho faltar à prova, que na verdade ficou dormindo, foi para a praia, e ainda teve a cara de pau de postar a foto em frente ao mar na rede social. Ela está no caminhão, que no acidente tombou na pista espalhando inúmeras mercadorias que transportava. Enquanto o motorista está preso nas ferragens, ladrões roubam a carga como podem, e, se caminhar um pouco mais adiante, já haverá alguns a vendendo.

Ela está no andar pelo acostamento, acima da velocidade permitida. Está no estacionar em local proibido, nas vagas destinadas a pessoas especiais. E mais recentemente no Espírito Santo, onde parte da população saqueou lojas, mercados e tudo que puderam durante a falta de policiamento.

É um caso sério, é uma tentação, é o maior dos vícios capitais brasileiros.

