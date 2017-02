Fabro Boaz Steibel: o Netflix da política

Proa

O Netflix se especializou em oferecer para seus assinantes a adivinhação do próximo filme para se assistir. O Netflix é uma empresa do século passado (fundada em 1997) que cresce em escala global. Atualmente, o serviço é visto por quase 250 milhões de pessoas ao mês, com média de 1,5 hora de consumo de conteúdo por dia.

Nós nem de longe passamos o mesmo tempo acompanhando o que fazem nossos governantes. Mas imagine se fosse divertido e desejado ficar tanto tempo seguindo o que eles fazem. Esse Netflix da política pode ser uma solução que precisamos. E com o barateamento da Inteligência Artificial, o dia de termos esse dispositivo em casa está cada vez mais próximo.

Serviços como Netflix se especializam em duas coisas. Primeiro, em garantir o direito de distribuir uma quantidade enorme de conteúdo. Segundo, em desenvolver um algoritmo potente que saiba deduzir o que cada usuário quer assistir.

Qualquer pessoa que use serviços como Netflix e Spotify sabe que os algoritmos no fim das contas sabem pouco sobre nós. De cada dez sugestões mostradas na nossa tela, adoramos uma ou outra. Isso está mudando com a forma como algoritmos resolvem problemas.

Serviços sob demanda são muito dependentes do nosso histórico de compras. Se um cliente clica em três filmes, e assiste ao próximo, um outro usuário que clique na mesma sequência de filmes, será presenteado com a promoção do mesmo filme a que o outro usuário assistiu. Essa inferência por tentativa e erro é eficiente, e funciona muito melhor do que se deixar o usuário buscando vídeos nas prateleiras de locadoras, ou em ferramentas de busca.

Com a chegada da Inteligência Artificial, os algoritmos estão ampliando o poder de prever comportamentos. O processo de computação de deep learning, por exemplo, permite que um computador aprenda a aprender. Em vez de se restringir a repetir fórmulas pré-programadas, o computador recebe um desafio a solucionar, e inventa sua própria saída para o problema. Já existem aplicações de AI para videogames, serviços de chat, e muitos outros. E em breve isso deve ser aplicado para conectar governantes e governados.

Deep learning costumava ser um serviço muito caro, inacessível para a maior parte de empresas e o governo. Mas com a chegada de novos produtos de gigantes do setor privado como IBM, Amazon e Google, essa nova forma de computação está cada vez mais disponível.

Está na hora de pensar o que aconteceria se conseguíssemos pegar todo o conteúdo produzido por políticos em casas legislativas, e pudéssemos fazer uma entrega sob demanda para cidadãos interessados justamente naquele assunto.

Hoje conectar governantes e governados ainda é uma tarefa ingrata. Os algoritmos de redes sociais como Google e Facebook tendem a mostrar aquilo com que concordamos e a evitar aquilo de que discordamos. A política precisa do contraditório. Isso vai mudar. Quando computadores aprenderem a pensar como nós, teremos novas oportunidades de traduzir a política em oportunidades de participação. Quando o YouTube e o Netflix chegaram, todos imaginavam que a televisão ia morrer. E hoje, consumimos mais produtos audiovisuais do que nunca. Vai que quando computadores aprenderem sobre política, não aumentaremos o tempo que passamos cuidando daquilo que é público, de todos?





