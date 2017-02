Impopularidade

RBS BRASÍLIA

O presidente Michel Temer já declarou que não liga para a popularidade. Na prática, não é bem assim. Medidas como a liberação de recursos das contas inativas do FGTS servem para tentar aquecer a economia no curto prazo, mas também para angariar alguma simpatia dos trabalhadores. Temer, inclusive, deveria estar ainda mais preocupado com a imagem do governo. Afinal, nunca se sabe quando os descontentes poderão tomar as ruas de novo, a exemplo do que ocorreu em 2013. O que garante certa tranquilidade ao presidente é a ampla maioria construída dentro do Congresso. A chamada governabilidade é a fiadora da administração peemedebista. Com base neste apoio é que ele pode acenar aos mercados com a possibilidade de reformas como a da Previdência e Trabalhista. É também contando com o biombo do Parlamento que Temer faz claros movimentos para blindar ministros da Lava-Jato.



ESGOTOU

Questionado sobre a data para o envio de mais homens da Força Nacional de Segurança ao Rio Grande do Sul, o Ministério da Justiça responde: "assim que possível". Com um efetivo calculado em mil integrantes, a Força virou a saída para a crise na segurança nos principais Estados.

FICA ESPERTO

Em sua peregrinação pelo Senado a favor da própria indicação para o STF, Alexandre de Moraes tem comentado que, depois do Carnaval, a tendência é que 65 delações tenham o sigilo levantado. Alguns parlamentares entendem como um recado.

TEORI

Francisco, filho de Teori Zavaski, está em Brasília para a missa de um mês da morte do ministro do STF. A homenagem será na Catedral de Brasília, amanhã, às 18h. Francisco também aproveitou a viagem para recolher os pertences do pai no antigo gabinete e do apartamento. No total, são mais de 120 caixas com livros e documentos.

AEROMÓVEL

Depois de passar a campanha criticando a obra do aeromóvel, o prefeito Luiz Carlos Busato resolveu voltar atrás. Ele quer aproveitar o interesse dos chineses em fazer investimentos em infraestrutura para retomar o projeto, ampliando o trecho da zona Norte de Porto Alegre até Estância Velha, passando por Canoas. O prefeito vai apresentar a ideia para o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil).

