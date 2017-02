João Satt: intransigência ou inteligência

Artigo

Há momentos em que a intransigência deve ser vista como uma demonstração de inteligência, ao contrário de como normalmente é considerada, uma atitude grotesca e narcisística. Normalmente, prevalece a segunda situação: os intransigentes são considerados egoístas e chatos pelo fato de defenderem com unhas e dentes suas ideias, ideais, verdades e crenças. Até aí, nada de novo, isto se repete desde que o mundo é mundo.

Contudo, de uns tempos para cá, venho me detendo mais nas situações em que a inteligência é a essência da intransigência. Ser intransigente por consciência é algo fundamental para evoluirmos enquanto cidadãos e sociedade. Sim, devemos ser intransigentes em relação a governos que gastam mais do que recebem, ao tamanho da carga tributária, ao preconceito, a atitudes sectaristas, protecionistas e fundamentalmente a mesquinhez e covardia.

Esse tipo de intransigência é bem-vindo ao momento em que vivemos. Sim, devemos ser intransigentes com tudo o que não é transparente, gentil e genuinamente original. A linha é tênue entre a intransigência beligerante e a inteligente. Saber exercitar a intransigência inteligente em época de crise, quando falta tudo (dinheiro, disposição, atitude, coragem e até mesmo respeito), é um ato de extremo destemor. Ser intransigente com o medo é inteligente. Ser intransigente com o covarde é inteligente.

Na virada do ano, recebi um texto que lá pelas tantas dizia assim: desejo que no novo ano você só tenha sorrisos verdadeiros. Ser intransigente quanto a sorrisos amarelos é um ato de libertação. Por isto, não devemos julgar a intransigência sem nos desapegarmos de velhos e arraigados hábitos, daquela visão arcaica e puída com a qual aprendemos a nos comportar e relacionar.

É muito difícil aceitar a intransigência inteligente, mas, no momento em que você se dá conta do quanto seus efeitos são benéficos e libertadores, com certeza, sua próxima crítica não será a favor do velho sistema, e sim contra tudo o que não venha ao encontro do bem e do bem-estar de todos. É inteligente ser intransigente.

Leia outros textos de opinião