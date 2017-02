Nelson Jobim: a travessia

Artigo

A travessia até as eleições de 2018, seja por uma ponte ou pinguela, é o grande desafio para todos.

As medidas econômicas do governo apontam para recuperação. A economia começou a prenunciar a inversão na curva da recessão. A inflação reduziu.

Os juros estão em linha de queda. A taxa de crescimento dá sinais. Inicia-se uma recuperação cíclica que indica para o crescimento. Os investidores começam a ter confiança.

A economia vai na direção certa.

A par disso, precisamos de estabilidade política para chegarmos às eleições de 2018.

Eleições antecipadas, gerais ou presidencial – mandato novo ou tampão –, não são adequados para este momento.

Escrevemos sobre tais hipóteses, suas inconveniências e impossibilidades materiais.

Precisamos assegurar a travessia até 2018. Precisamos da ponte ou da pinguela.

O governo Temer acerta na economia. Recebe duras críticas na política.

Afirma-se que opera com a velha política, pois negocia acordos partidários com cargos e funções. Essas críticas se omitem ao não apontar qual deveria ser a forma eficaz de entendimento. Elas desconsideram as circunstâncias políticas em que vive o governo.

Deveria romper com os partidos? Deveria voltar as costas para o Congresso Nacional? Deveria o presidente afirmar-se por sobre e sem base política alguma?

Os críticos esquecem da regra: em política não se escolhe o interlocutor.

Os interlocutores são aqueles que estão aí, que estão na mesa e na gerência das instituições. Lá chegaram pelo voto e pelos meios constitucionais. Não se governa negando o entorno.

Podemos – claro – criticar, e com razão, o estado da política, suas distorções, malfeitos, falta de grandeza etc. Mas tem-se que viver, conversar, governar e agir com o que se tem.

Desconhecer isso é ficar só com o discurso. É não ter compromisso com soluções. É caminhar para e com o irrealizável. É aguçar e provocar problemas.

É o autismo em política.

Cruzar o curto prazo é condição para chegar ao médio e assegurar o longo prazo.

O governo depende de sólida maioria parlamentar para implementar reformas e desenhar um horizonte futuro.

Decidir e executar, de forma isolada e autárquica, é coisa de ditadura.

Para chegarmos, de forma razoável, em 2018, precisamos de "consertação".

As forças políticas têm que pactuar uma travessia, sem renunciar a suas posições e pretensões. Não se constrói o futuro com a retaliação do passado e com a destruição do presente.

Ou queremos um "Trump Caboclo"?

