Phantom Powers anuncia turnê pela Europa

Música

Olha só que bacana: o duo porto-alegrense PHANTOM POWERS acaba de anunciar uma turnê pela Europa. A explosiva mistura de rock, blues e surf music dos multi-instrumentistas RAY Z e TIO VICO será apresentada no Velho Mundo em uma sequência de shows que se inicia no dia 30 de março, em Lisboa, e passa por diversas cidades de Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha e Suíça.

A dupla vai dividir alguns dos shows com bandas europeias que tocam na mesma voltagem, como os portugueses punks daThe Dirty Coal Train, os espanhois da Los Tiki Phantoms – um dos nomes mais importantes do surf rock do continente – e os alemães da The Juke Joint Pimps. O repertório da Phantom Powers é composto por temas autorais e versões de artistas que influenciam os músicos fantasmas – como Link Wray, Ministry, The Cramps, Tom Waits, Bo Diddley, Little Richards e Son House.

Leia também

Brasileiro "Como Nossos Pais" tem première no Festival de Berlim

Livro de ficção escrito por Bob Dylan será reeditado no Brasil

Lais Ribeiro é a única brasileira na edição 2017 da Sports Illustrated



Assista ao clipe de Through the Evil Way:

Escute o EP do duo:

Confira a agenda completa da Phantom Powers European Tour 2017:

30/3 - Lisboa/Portugal (com a banda The Dirty Coal Train)

31/3 - Leiria/Portugal (com a banda The Dirty Coal Train)

1º/4 - Porto/Portugal (com a banda The Dirty Coal Train)

4/4 - Segóvia/Espanha

5/4 - Oviedo/Espanha

6/4 - Ourense/Espanha

7/4 - Sopelana (Bilbao)/Espanha

8/4 - Vitória/Espanha (com a banda The Brew)

14/4 - Bree/Bélgica

15/4 - Liège/Bélgica

16/4 - Olmen/Bélgica

19/4 - Amsterdã/Holanda

20/4 - Hilversum/Holanda

21/4 - Meppel/Holanda

22/4 - Groningen/Holanda

23/4 - Noordbroek/Holanda

25/4 - Bonn/Alemanha

26/4 - Colônia/Alemanha (com a banda The Juke Joint Pimps)

27/4 - Münster/Alemanha (com a banda The Juke Joint Pimps)

28/4 - Rosenheim/Alemanha

29/4 - Muotathal/Suíça

5/5 - Santander/Espanha (com a banda Los Tiki Phantoms)