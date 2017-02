Ronaldo Nogueira: trabalho e dignidade em tempos de crise

Artigo

Tão importante quanto criar novas vagas de emprego em um momento em que mais de 12 milhões de pessoas não têm um endereço para trabalhar é manter as de quem tem uma ocupação. Foi com essa certeza em mente que propusemos o aprimoramento do Programa de Proteção ao Emprego, que ganhou um novo nome e ampliou seu alcance.

O Programa Seguro-Emprego (PSE) vai permitir que 200 mil trabalhadores e trabalhadoras continuem a ser produtivos, provendo o sustento de suas famílias e contribuindo para o desenvolvimento do país.

Só quem já viveu na pele o impacto do desemprego sabe o dano causado pelo acúmulo de contas e os pedidos não atendidos de um filho. Nesse sentido, o PSE atende uma necessidade imposta ao Brasil: ações concretas e sensibilidade do poder público para minimizar as agruras do trabalhador que acorda cedo e trabalha muito para levar para casa o pão de cada dia.

O programa inova ao estender o benefício às pequenas e microempresas. Nada mais justo, já que essas empresas são responsáveis pela maior parte dos empregos do país e as que primeiro sofrem com a crise. Com o programa, os trabalhadores podem renovar suas esperanças em um país melhor e mais justo.

O PSE não é a panaceia para todos os males do mundo, claro. Seria falacioso afirmar que ele se basta como solução para a crise do emprego. A retomada do crescimento e a abertura de novas vagas de trabalho dependem de medidas macroeconômicas, que vêm sendo adotadas gradativamente pelo governo do presidente Michel Temer desde que ele assumiu em definitivo a Presidência, no último dia de agosto.

Mas mais do que uma solução de caráter econômico, o governo busca garantir dignidade a centenas de milhares de trabalhadores em um momento de crise. Tenho a convicção de que em breve o país retomará o crescimento econômico, com a criação de empregos e a expansão das empresas em todos os setores. Só assim consolidaremos a pujança a que o Brasil sempre esteve destinado e que nosso povo merece.

