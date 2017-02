Artigo

Numa segunda-feira de Carnaval, não vou mergulhar no mar revolto do juridiquês. Deixo de lado o habeas corpus do goleiro Bruno, examino mais tarde a troca de ministros, nem penso em Lava-Jato e reservo a Quaresma para saber dos meandros do processo legislativo que vai mutilando o pacote anticorrupção em Brasília.

Vou cuidar do enredo da São Clemente, a segunda escola de samba de hoje à noite na Sapucaí. A genial Rosa Magalhães, carnavalesca integrante do time de artistas que Fernando Pamplona formou e orientou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, criou o enredo luxuoso que veremos logo mais. Versailles, seu palácio e seus jardins, as mesuras de damas e cavalheiros que paparicavam o Rei Sol, Luís XIV de França, todas as mazelas de uma corte corrupta e devassa, a ocultação das vergonhas daquele tempo e daqueles lugares.

Rosa vai mostrar um casamento que uniu a França à Áustria, mas fará muito mais. Contará a verdade sobre Nicolas Fouquet, fiel parceiro do soberano, que cuidava das finanças do tesouro do país, mas ainda cuidava bem mais dos seus próprios tesouros. Enquanto trabalhava para amealhar e esconder o resultado de obras superfaturadas e propinas, comprou um imóvel nos arredores de Paris, que precisava de algumas reformas. Visionário, este senhor fez surgir o Palácio de Versailles, preparando a seguir uma festa jamais vista para o Rei Sol promover a inauguração. Os outros detalhes vou convidá-los a descobrir na hora do desfile, seja pela televisão, pelo rádio ou pelas demais plataformas digitais. Estaremos lá, com toda a equipe da Gaúcha, "a mais carnavalesca do rádio brasileiro", como a nomeou o saudoso Jamelão. E vamos descobrir juntos o que Rosa Magalhães vai aprontar. Depois de um belo desfile da sempre alegre São Clemente, quando suas últimas alas estiverem cruzando a Passarela do Samba, perceberemos que em outros lugares e em outros tempos muitas histórias semelhantes aconteceram. Talvez o final seja um pouco diferente. O Rei Luís XIV mandou prender o ajudante corrupto, acusando-o de malversação do dinheiro público. E vai aparecer na cadeia, em pleno desfile. Como diz Rosa Magalhães, antes de assinar a sinopse de seu enredo: "Essa história aconteceu há muito tempo...qualquer semelhança com fatos de outras épocas é mera coincidência". O desfile da São Clemente vai fazer muita gente vestir a carapuça. Bom Carnaval!

