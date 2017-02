Sebastião Melo: foro privilegiado e o novo Brasil

Artigo

Há muito tempo o foro privilegiado tem servido apenas para proteger trapaceiros. O Brasil está sendo passado a limpo através da Operação Lava-Jato, mas muitas mudanças precisam ainda ser feitas para combater a corrupção. O foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, é uma delas.

Por que um agente público, que tem por princípio defender os interesses da sociedade, usufrui de tratamento diferenciado perante o Judiciário? Como aceitar que o privilégio se estenda também aos crimes comuns e não apenas aos praticados em razão da função pública? Que razão justificaria que qualquer pessoa, ao se envolver em um acidente de trânsito com lesões corporais, por exemplo, tenha que ser processada e julgada perante o STJ ou STF por exercer uma função pública?

Quem não deve não teme. Mas no Brasil é assim: presidente, ministros, parlamentares, se denunciados por alguma irregularidade, têm o privilégio de serem julgados pelo Supremo, com garantias que os "normais" não têm.

Um dos últimos escândalos do governo petista, sob a liderança de Dilma Rousseff, foi nomear o ex-presidente Lula ministro, em evidente desvio de finalidade do ato que claramente buscava apenas mitigar o risco de prisão.

Agora, na véspera da liberação pelo STF dos depoimentos de executivos da Odebrecht na Operação Lava-Jato, o presidente Temer dá status de ministro ao ex-governador Moreira Franco. Consta que ele é mencionado 34 vezes em uma delação. O que mudou, afinal, em Brasília?

É preciso acabar com a ideia de foro privilegiado ou reformulá-la. Ou, no mínimo, promover uma drástica redução na sua condição, permanecendo apenas para os chefes de poder, com a instituição de varas especializadas e juízes escolhidos pelo STF. A ideia de foro privilegiado não está apenas tendo suas finalidades desviadas por bandidos eleitos. Ela é, em si, um desvio incompatível com o atual cenário brasileiro.

Leia outros textos de opinião