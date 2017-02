Stefan Staiger Schneider: Brexit? que Brexit?

Artigo

A imprensa tem se referido ao Brexit, termo em inglês para a saída do Reino Unido (RU) da União Europeia (UE), como algo já decidido e a saída do país já estaria em fase de execução. O motivo seria o plebiscito do dia 23 de junho do ano passado, através do qual o povo britânico decidiu pela saída. Mas desde a semana passada a imprensa tem demonstrado surpresa com uma decisão da Suprema Corte britânica que definiu que o Brexit necessita de aval do parlamento nacional. Desde a divulgação do resultado do plebiscito, eu tenho argumentado que a votação dos britânicos não tem efeito jurídico vinculante, e a recente decisão da Suprema Corte confirma esse entendimento.

É verdade que o plebiscito revelou a vontade da maior parte dos britânicos. Contudo, a força desse plebiscito é meramente política. O motivo está no Direito Constitucional britânico combinado com o artigo 50 do Tratado de Lisboa, o qual define na sua alínea n° 1 que "qualquer Estado membro pode decidir, em conformidade com as respectivas normas constitucionais, retirar-se da União". Pois bem, de acordo com as normas constitucionais britânicas, apenas o parlamento pode decidir a respeito da soberania nacional. Em outras palavras, fazer parte e sair da UE é um tema da competência dele.

O efeito do plebiscito, portanto, é somente consultivo, e o parlamento é livre para ignorá-lo. Talvez isso seja politicamente inadequado, mas não é antidemocrático, porque o parlamento é formado por pessoas que foram democraticamente eleitas.

Assim como o STF em Brasília, a Suprema Corte em Londres tem como deveres fundamentais proteger a Constituição e estabelecer certeza jurídica. Quanto ao Brexit, ela grifou a competência exclusiva do parlamento para decidir se o RU sai ou fica na UE. O Judiciário não está colocando o Legislativo no jogo. Este sempre foi do Legislativo. Por que o Executivo admitiu o plebiscito quanto ao Brexit é ainda uma pergunta sem resposta. Mas não há dúvida de que o Brexit ainda não aconteceu. E, como a maioria dos parlamentares britânicos é contrária ao Brexit, talvez ele nem aconteça.

