A Seleção e o País

Editorial

É tão inevitável a comparação entre o bom momento da Seleção Brasileira de futebol e o mau momento do país, especialmente na política e na economia, que já há quem cogite seriamente o lançamento do treinador Tite para a presidência da República em 2018. Até mesmo uma pesquisa de opinião pública feita por instituto reconhecido tratou do assunto esta semana, obtendo dos entrevistados quase 15% de aprovação para a hipótese disparatada. Precisamos de Tite no comando do time que disputará a Copa da Rússia e não no comando do país.

Mas o exemplo do treinador gaúcho merece ser considerado neste momento de carência de lideranças políticas e de desencanto dos brasileiros com seus representantes. O futebol também passava por uma crise, desde o fracasso no Mundial de 2014. O Brasil corria o risco, inclusive, de ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história das competições. Tite assumiu o comando da Seleção quando tudo ia mal, mas em pouco tempo, com simplicidade, trabalho e organização, conseguiu unir o grupo e alcançar a classificação antecipada para a Copa da Rússia. Precisamos de lideranças como Tite, sim, no comando do país, dos governos e da política em geral. Mas que entendam de suas atividades como o técnico entende de futebol.

Misturar as duas coisas é um equívoco, no qual costumam incidir as pessoas que buscam soluções mágicas para problemas reais. O Brasil, país, precisa de administradores honestos, competentes, responsáveis, sintonizados com as questões nacionais e dispostos a trabalhar pela retomada do desenvolvimento. Temos que continuar depurando a política para que, dessa transformação, surjam lideranças efetivamente capazes de atender às demandas da população.

Leia outros editoriais