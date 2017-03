Atenção às prioridades

Editorial

É deprimente constatar que os percentuais orçamentários destinados a áreas essenciais como saúde, educação e segurança estão sendo reduzidos em relação a anos anteriores. Significa que o Estado, como um todo, está perdendo qualidade de vida. Mas seria injusto simplesmente responsabilizar o Executivo pelo fato quando se sabe que a arrecadação caiu e que a economia em recessão reduziu inclusive os repasses federais.

Ainda que os argumentos do governo sejam consistentes, não consola saber que as disposições constitucionais estão sendo cumpridas. Na verdade, o que importa mesmo é verificar se as demandas da sociedade estão sendo atendidas nessas áreas básicas. A realidade tem mostrado que não: a segurança no Estado é um caos, a saúde tem sérias deficiências e a educação gaúcha não consegue recuperar minimamente os padrões de excelência que já ostentou no passado.

Como não há perspectiva imediata de recuperação da economia nem de aumento de arrecadação no Estado, o governo e os secretários responsáveis por essas áreas estão desafiados a compensar as carências financeiras por meio de gestão eficiente, enfrentando as pressões corporativas e direcionando os recursos escassos para as reais necessidades da população. Não há milagre, o dinheiro não vai aparecer num passe de mágica, mas sempre é possível concentrar a atenção nas prioridades até que a crise dê sinais de arrefecimento.

Quando os administradores públicos agem com coragem, criatividade e transparência, a população aceita melhor os sacrifícios a ela impostos.

