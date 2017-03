Chance histórica

Olhar Global

O Mercosul realiza na quinta-feira, em Buenos Aires, sob a presidência da Argentina, uma das mais importantes reuniões de sua história. O encontro prepara o terreno à cúpula de chanceleres do bloco e da Aliança do Pacífico, também na capital argentina, em abril. Relevantes acontecimentos políticos e econômicos servem de pano de fundo aos dois eventos. Depois de 25 anos de incremento acelerado do comércio mundial e de integração política, o velho nacionalismo do "Meu país primeiro" retornou em grande estilo à arena global. A eleição de Donald Trump, o Brexit e a ofensiva da extrema-direita xenófoba na Europa simbolizam, se não o início de uma nova era nas relações entre países e blocos, pelo menos a retomada de um estilo que muitos imaginavam para sempre esquecido.

Diante desse novo quadro, Brasil e Argentina, respectivamente primeira e segunda economia da América do Sul, têm um desafio de primeira grandeza. Tudo indica que Trump caminhe em direção à implosão do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, em inglês). Desde já, importantes companhias americanas desistiram de investimentos planejados no México a fim de se adaptar aos novos tempos na Casa Branca. Tudo isso obrigará mexicanos, chilenos e outros participantes das iniciativas comerciais americanas desde os anos Clinton a buscar alternativas para não soçobrar. Olhar para o Sul parece, até o momento, a melhor opção.



Por ora, as diplomacias brasileira e argentina concordaram em denunciar a nova onda protecionista. É um importante ponto de partida, mas está longe de constituir programa capaz de atrair novos parceiros e relançar o bloco regional. Se o que ambas tiverem em mente for apenas uma fórmula do tipo "Mercosul + 1" ou "Mercosul + 4", o fracasso será certo. O momento é de formulação de nova agenda regional a ser perseguida com determinação e ousadia – algo que não se vê com frequência por aqui. Não faltarão iniciativas abertas ou veladas para dividir e inviabilizar a liderança brasileira e argentina. Se isso ocorrer, o grande vencedor será a China, que espera promover seus interesses no Sul global.