Comandante Nádia: Porto Alegre, minha cidade natal, e a segurança que eu quero

Artigo

A Porto Alegre que completa 245 anos está distante da cidade segura em que nasci e na qual almejo viver. Cresci numa Capital com ares de cidade do interior, onde grandes iniciativas culturais, econômicas e sociais eram levadas adiante sem que se perdesse o contato com o outro, onde os vizinhos se conheciam e as calçadas também serviam para um bate papo tranquilo regado a chimarrão.

Conhecida pelo exuberante por-do-sol do Guaíba, nossa Capital somou a seus encantos naturais muitos outros atrativos. Que dizer de uma visita ao Brique da Redenção, montado no Parque Farroupilha desde o final da década de 1970? Ou de um passeio pelo chamado Caminho dos Antiquários?

Ainda na região central, temos a Casa de Cultura Mario Quintana, instalada onde funcionou o luxuoso Hotel Majestic, local que serviu de residência para o nosso poeta Quintana. Outra grande atração da cidade é o Theatro São Pedro, inaugurado em 1858 e até hoje uma das mais bonitas e importantes casas de espetáculos do Brasil.

Na Zona Sul, é quase irresistível dar uma caminhada ou uma volta de bicicleta na Orla do Guaíba. Para entrar em contato com a natureza, vale uma visita à Floricultura Winge, uma quadra inteira de área verde no coração da Tristeza, e de quebra, tomar um delicioso café. Essas são algumas das coisas boas.

Mas como porto-alegrense, eu quero isso e muito mais. Como vereadora, estou trabalhando para que reconquistemos o direito de viver numa cidade segura, onde possamos sair de casa com a certeza de que voltaremos em paz. Onde os criminosos não tenham a menor dúvida quanto a sua punição.

Quero uma Porto Alegre que conte com um planejamento específico para enfrentar a criminalidade. Quero uma Porto Alegre onde haja esforço colaborativo dos governos e da sociedade. Quero uma Porto Alegre onde a Guarda Municipal esteja apta a atuar como peça chave no policiamento preventivo e comunitário. Quero uma Porto Alegre que adote medidas simples, porém eficazes no combate à criminalidade, como iluminação adequada e poda de árvores.

Quero uma Porto Alegre melhor. A Capital de todos os gaúchos merece esse presente. E nós devemos fazer parte dessa construção.

Leia outros textos de opinião