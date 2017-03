Controle de eficiência

Editorial

A presença de apadrinhados políticos sem competência técnica — e, às vezes, sem os padrões éticos necessários — em cargos importantes da administração pública não pode ser creditada apenas ao político responsável pela indicação. Servidores e cidadãos também podem — e devem — auxiliar na vigilância desses funcionários, levando eventuais irregularidades ao conhecimento de autoridades superiores ou das instituições encarregadas de zelar pelo funcionamento adequado do poder público. Quando imperam o silêncio e a conivência, toda a máquina administrativa fica sob suspeição, e os prejuízos acabam recaindo sobre todos os brasileiros.

Tanto os desvios de conduta na Petrobras, identificados pela Operação Lava-Jato, quanto os apontados pela Operação Carne Fraca demonstram que o fato de o servidor ter sido admitido por concurso público, por si só, não se constitui em vacina contra a corrupção. Em ambos os casos, porém, o que se constata é a presença em postos de comando, e muito bem remunerados, de afilhados de políticos sem qualquer disposição para resistir a pressões vindas de cima. E essa é uma porta escancarada para deformações que já deveria ter sido fechada há muito tempo, não fossem as pressões justamente de quem está na política para se beneficiar do que é de todos, não de uns poucos.

Há algum tempo, os gaúchos tiveram a oportunidade de constatar os malefícios dessa prática com a descoberta de interferências políticas sobre os responsáveis para zelar pela qualidade do leite vendido ao consumidor. Trata-se de uma prática perniciosa, que só pode ser banida com pressão permanente da sociedade. Servidores públicos têm que ascender a postos de comando por mérito, não por conveniências de quem, temporariamente, está no poder.

