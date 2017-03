Eduardo Malta Oliveira: Dia da Mulher?

Artigo

O dia 8 de março é conhecido como Dia Internacional da Mulher. Então, me pergunto: quem disse que elas precisam de uma data predefinida no calendário? Creio que o dia tenha sido instituído por algum daqueles machistas que precisa de uma data para homenageá-las. Não estou neste grupo. Por mais que as mulheres sejam complicadas, e são, por mais que sejam impossíveis de serem compreendidas pelas mentes masculinas, e são, como viver sem elas? Nada contra um dia dedicado, mas não lembre delas apenas no 8 de março.

Faça o seguinte exercício com sua amada: durante a noite, observe-a dormindo. Apenas observe (acordá-las pode não ser uma boa ideia). Não parece um anjo? Não que já tenha visto um, mas creio que tenho uma expressão similar. Depois, espere ela acordar. Ela estará sem maquiagem, com o cabelo desarrumado, carinha de preguiça e uma pitada de mau humor. Sem falar, é claro, daquele pijama de oncinha. Mesmo assim, ela estará mais linda que a Miss Universo no dia do concurso. Como se não bastasse isso, ela levanta da cama, veste a roupa que usará no trabalho, passa maquiagem e faz chapinha no cabelo. Caem todos os butiás que estão em nossos bolsos. Ela se transforma em uma profissional séria, responsável e uma ótima funcionária. Mulher independente. A Miss Universo, coitada, não faria melhor.

Se você, homem, enxerga tudo isso na sua amada e fala que a ama todos os dias, com certeza não precisa de uma data para fazê-la se sentir especial. Então, para que uma data específica no calendário? Agora, se achar que escrevi bobagens, então, pelo menos no dia 8 de março, surpreenda-a. Mas reflita sobre o assunto. Parabéns, mulheres. Por todos os dias.

