Esther Pillar Grossi: "a Humanidade ainda não começou"

Ainda é preciso batalhar muito e muito a fim de que as mulheres ocupem espaços e contribuam com seu indiscutível e imenso potencial para a História Humana. Por isso, Valter Hugo Mãe tem razão: "A Humanidade ainda não começou". Ainda não somos verdadeiramente humanos. Faltam-nos elementos fundamentais, com a superação de imbecilidades como racismo, machismo e homofobia. Matar mulheres como acontece diariamente por violência masculina é ignóbil e absolutamente insuportável. Salários desiguais para mulheres pelas mesmas tarefas executadas por homens. Muito menos mulheres em cargos de chefia e mesmo dentre passageiros de avião escancaram um mundo que ainda nem sequer chegou a uma igualdade de sexos.

Homenagear mulheres que se salientam por seu valor, contribuindo significativamente para a felicidade no mundo é nossa intenção neste 8 de março.

Santa Celia Santos — chef de cozinha — , Claudia Lee Williams Fonseca — pesquisadora — e Rosane Morais — artista — representam todas as demais mulheres que estão maravilhosamente mostrando que a Humanidade é possível.

Santa Celia Santos tem 75 anos. É uma magnífica chef de cusine o qual com seu talento e garra gerou e educou 7 filhos, dos quais resultou mais 49 descendentes diretos. É uma mulher que espalha otimismo e bom humor, enquanto prepara pratos deliciosos.

Rosane Morais com 60 anos, funcionária aplicada há 37 anos no Banrisul, fez a proeza de desenvolver paralelamente este compromisso profissional uma sensibilidade e uma criatividade que a torna artista de excelência, extremamente fraterna em suas amizades.

Claudia Lee Williams Fonseca, caracteriza-se menos por ser uma pessoa nascida nos Estados Unidos, e muito mais porque ela é alguém do mundo. Já viveu na Europa, na Ásia, na África e, há muitos anos, reside em Porto Alegre. É uma incansável pesquisadora em Antropologia, renomada e referência na sua área, renomada também por sua acolhedora simplicidade, carregada de afetos.

Através delas três, sintam-se homenageadas todas as mulheres que tendo ou não consciência do etnocentrismo masculino, deixam sua marca inteligente e afetiva ao seu redor.

