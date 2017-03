Fábio Bernardi: esta eu não engoli bem

Artigo

Na Operação Carne Fraca não é só a carne que está estragada e cheirando mal. Ainda não me convenci da necessidade de tratar toda uma indústria como se fosse criminosa, como se adulterar o padrão de qualidade e subornar fiscais fosse o modelo de gestão de duas multinacionais brasileiras, aceito e avalizado pelos seus Conselhos de Administração.

A JBS e a BRF não seriam o que são, e nem teriam o tamanho que têm, se não fossem rigorosas com seus padrões de qualidade. Nenhuma delas exportaria para centenas de países, sobreviveria às inúmeras inspeções e auditorias internacionais e teria suas ações valorizadas em bolsas no mundo todo se fossem apenas empresas que mascaram seus produtos para faturar um pouco mais.

Quantos quilos de carne bovina, dos 9 bilhões produzidos anualmente, foram adulterados? Alguém lembra de ter lido essa informação em algum lugar? Que episódio coletivo de contaminação alimentícia por carne tivemos nos dois últimos anos, tempo em que durou a investigação? Por que em outros episódios de adulteração, como o do leite, por exemplo, houve cuidado de tratar a questão como sendo ato de uma quadrilha, e aqui a repercussão é toda em cima das empresas e da indústria? Você sabia que, de 4.837 unidades de produção que existem no Brasil, apenas 21 delas estão envolvidas neste escândalo? E que o nosso país, recentemente, concluiu uma negociação de 18 anos para fornecer carne in natura e congelada para o mercado americano, o maior do mundo? Além disso, alguns ingredientes citados nas acusações, como o ácido ascórbico, são necessários para o processamento dos alimentos em qualquer indústria de proteína animal do mundo, e o diálogo sobre papelão me parece óbvio que era sobre embalagem dos produtos, e não sobre os produtos em si.

Com a ânsia de escândalo e uma grosseira generalização, estamos jogando no chão a excelente e merecida reputação do segmento de carnes do Brasil no mundo, fazendo uma espetacularização dos fatos, de algo que ocorreu orquestrado por uma quadrilha, e não por gestores que sabem que apenas um rigoroso controle de qualidade viabiliza uma empresa de tamanho mundial no setor de alimentos. Um certo jornal chegou a escrever que "a lama generalizada atinge a reputação do setor". Ora, qualquer negócio está sujeito a falhas, e a promiscuidade entre empresas e Estado gera indicações políticas e amistosas de fiscais que fiscalizam quem os indicou, originando primeiro a corrupção e, depois, a impunidade. Mas, de quantos funcionários corruptos ou com desvio de comportamento estamos falando, numa indústria que emprega 4 milhões de pessoas no Brasil?

Claro que as irregularidades e absurdos existem e devem ser punidos exemplarmente. O assunto é sério e exige muita seriedade. Da polícia, da Justiça, da imprensa e de todo mundo que faz piada ou demonização nas redes sociais.

