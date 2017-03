Fabro Boaz Steibel: a língua mais falada do mundo será o computadorês

Proa

Esqueça a disputa entre o inglês e o chinês. A próxima língua mais falada no mundo não será falada por mim ou por você, nem se aprenderá na escola. Com a popularização da inteligência artificial, computadores estão aprendendo a falar entre si, criando um novo idioma: o computadorês.

A comunicação entre computadores sempre foi um dos princípios da computação. Hardware e software foram feitos para dialogarem. Dentro do seu computador, por exemplo, seu teclado precisa se comunicar com o monitor para que o que você digita no teclado apareça na tela. Para acessar a internet, seu celular precisa falar com uma torre telefônica. A comunicação entre máquinas é mais antiga do que andar para frente.

O que está mudando é o controle que nós, humanos, temos sobre como máquinas dialogam entre si. Até recentemente, ensinamos os computadores a falar nossa língua. As linguagens de programação são, na sua essência, sentenças, com sujeito, verbo e predicado. Nós criamos linguagens que traduzem o 0 e 1, as quais os computadores entendem como ações. "Computador, abra isso." "Computador, que horas são?" Essas são frases que lhes ensinamos para que realizem a nossa vontade.

Em 1996, o computador Deep Blue, da IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Esse foi um evento revolucionário, à época. Mas esse marco computacional não se equipara ao que temos hoje. Em 2016, o projeto Google's DeepMind derrotou o campeão mundial Lee Se-dol no jogo Go, modalidade ainda mais complexa do que o xadrez. A diferença entre os dois eventos, separados por 20 anos, é a base daquilo a que assistiremos em breve.

Para vencer no xadrez, o computador de 1996 foi treinado para executar as estratégias que nós, humanos, desenvolvemos. O Deep Blue foi ensinado a calcular todas as possibilidades do jogo. Para vencer no Go, em 2016, o computador recebeu uma tarefa diferente. Em vez de obter receitas de bolo sobre como jogar, a máquina foi treinada para aprender de forma semelhante a como nós, humanos, aprendemos. O DeepMind foi programado para desenvolver sua própria estratégia de jogo. Com isso, ele aprendeu uma estratégia que ainda não conseguimos explicar. E o resultado disso é que ele, hoje, é o melhor jogador de Go de todos os tempos.

A diferença entre o cenário de 1996 para 2016 é a materialização da inteligência artificial. Antes algo mais presente em ficção científica do que em laboratórios de universidades, essa forma de computação permite que computadores aprendam a aprender. O que está acontecendo agora é que máquinas estão recebendo um desafio muito mais básico: comuniquem-se. Projetos como OpenAI, no Vale do Silício, desafiam máquinas a criar seu próprio alfabeto, semântica e gírias. E os resultados estão surgindo. Vem aí uma língua falada por computadores que nada tem a ver com a nossa língua ou com qualquer língua humana.