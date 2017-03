 Frases da Semana

Sentenças





Eu não era o dono do governo, eu era o otário do governo. Eu era o bobo da corte do governo.

MARCELO ODEBRECHT

Empreiteiro, em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os três pontos, a bola são apenas coisas materiais. A vida é muito mais importante.

FRANCIS KONÉ

Atacante togolês do clube Slovacko, da Tchecoeslováquia, depois de desenrolar a língua do goleiro adversário, que estava sufocando durante convulsão causada por um choque com o zagueiro.

A propósito, nós perdemos.

FRED BERGER

Um dos produtores de La La Land, ao saber da troca na premiação de Melhor Filme no Oscar 2017.

'Moonlight' venceu o melhor filme. Não é uma piada, venham para cá.

JORDAN HOROWITZ

Um dos produtores de La La Land, chamando ao palco do Oscar 2017 a equipe de Moonlight.

Eu estou viva, bem e sou uma produtora ativa.

JAN CHAPMAN

Depois que sua foto apareceu por engano, durante a entrega do Oscar, na homenagem póstuma da Academia à figurinista Janet Patterson.

Não, amada, é Jesus!

MILTON CUNHA

Comentarista de Carnaval, corrigindo a apresentadora Fátima Bernardes, que acabara de chamar Cristo de São Sebastião.

No Brasil, ninguém é branco. E cada um deve se vestir da forma que se sente bem.

ANITTA

Cantora, em resposta aos críticos de sua foto com tranças rasteiras e pele bronzeada.

Qual é o mal? Não tem conflito de interesse.

JOÃO DORIA

Prefeito de São Paulo, ao ser questionado por ter citado publicamente um de seus patrocinadores no Lide, grupo que fundou e hoje é controlado por seu filho.

Eu fico muito feliz e honrado com essa referência. Na verdade, o enredo tratava de rios do mundo, tinha esse samba, de repente, foi um motivo de inspiração.

PAULINHO DA VIOLA

Músico, sobre o samba "Foi um rio que passou em minha vida", que teria sido utilizado como inspiração para o enredo da Portela, campeã do carnaval carioca.

Quase me joguei pela janela!

ZECA PAGODINHO

Músico, sobre a vitória da Portela.

