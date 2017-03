Frases da Semana

Sentenças





Odeio maconha, mas sou a favor da legalização.

CAETANO VELOSO

Músico, em manifestação publicada no Instagram oficial de Paula Lavigne.

Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, do quanto a mulher faz pela casa, pelo lar.

MICHEL TEMER

Presidente da República em manifestação no Dia Internacional da Mulher.

Acho que o Michel Temer pegou o discurso de Dia da Mulher que o Marechal Deodoro deixou na gaveta.

ALEXANDRA MORAES

Jornalista e quadrinista.

Nós temos um dia, Vossa Excelência tem todos os outros.

CÁRMEN LÚCIA

Presidente do Supremo Tribunal Federal, em resposta ao ministro Luís Roberto Barroso, que cumprimentou as damas da Corte pelo Dia da Mulher.

Muitas vezes a gente fala e ao falar também ajuda a quem pratica esses atos criminosos e que não representam toda a sociedade.

JOSÉ IVO SARTORI

Governador do Estado, alegando que falar demais sobre violência favorece o crime.

A gente sabia que o 'Italiano' era o Palocci.

FERNANDO SAMPAIO BARBOSA

Ex-diretor da Odebrecht, em depoimento ao juiz Sergio Moro, referindo-se ao ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci.

Doutor, faça concurso para juiz e assuma então a condução da audiência, mas quem manda na audiência é o juiz.

SERGIO MORO

Juiz, contrariado com a intervenção do advogado de Antônio Palocci.

E Vossa Excelência preste exame da Ordem dos Advogados do Brasil! Cada um aqui cumpre o seu papel, está certo?

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

Advogado, em resposta a Sergio Moro.

Todo mundo vai ficar no mesmo bolo e abriremos espaço para um salvador da pátria?

AÉCIO NEVES

Senador (PSDB-MG), sobre os efeitos da Lava-Jato no meio político.

O setor de serviços no Rio de Janeiro quebrou por irresponsabilidade da Justiça do Trabalho, que não deveria nem existir.

RODRIGO MAIA

Presidente da Câmara dos Deputados (DEM-RJ).

No futuro vindouro, não que essa seja a hora e o momento, quero dizer que a posição do João Doria cidadão e eleitor é Geraldo Alckmin candidato à Presidência do Brasil.

JOÃO DORIA

Prefeito de São Paulo (PSDB), durante evento para empresários.

Se disser que não quero, não é verdade.

GERALDO ALCKMIN

Governador de São Paulo (PSDB), sobre a possibilidade de ser escolhido pelo partido como candidato à Presidência da República.

Hoje, devemos dizer: lamentavelmente, o Brasil é uma vergonha mundial.

DELCY RODRÍGUEZ

Chanceler da Venezuela, em entrevista coletiva para emissoras venezuelanas.

