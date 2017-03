Gustavo Bohrer Paim: parabéns, Porto Alegre!

Artigo

Em 26 de março de 1772, foi fundada a Freguesia de São Francisco de Porto dos Casais. O nome remontava à chegada de 60 casais de açorianos, ocorrida 20 anos antes de sua fundação. Ao longo de sua história, a cidade que completa 245 anos foi chamada de Porto de Viamão, Porto do Dorneles, Freguesia de São Francisco de Porto dos Casais, Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre até passar a se chamar, enfim, Porto Alegre. Da Porto dos Casais de açorianos à Porto de todos nós.

Não são poucas as dificuldades enfrentadas no dia a dia de nossa aniversariante, especialmente diante da crescente insegurança que nos assola; mas hoje não é o momento de falar em problemas, desafios ou adversidades. É tempo de comemorar os 245 anos da "Leal e valerosa cidade de Porto Alegre". A capital de todos os gaúchos carrega muita história em sua bagagem. A ferro e fogo Porto Alegre foi se desenvolvendo, sempre de braços abertos para receber imigrantes do mundo inteiro, caracterizando-se como um mosaico de expressões étnicas, culturais e religiosas.

Costeada por quase 80 quilômetros do lago Rio Guaíba, em que se pode contemplar um dos mais lindos pores do sol — por que não o mais bonito do mundo? — muitas são as belezas naturais e arquitetônicas de Porto Alegre. Redenção, Usina do Gasômetro, Laçador, Ponte dos Açorianos, Mercado Público, Catedral Metropolitana, Teatro São Pedro, Paço Municipal, impossível lembrar todos os pontos de interesse que tanto nos dão orgulho da capital do nosso estado.

Aqui no Paralelo 30, temos um nome próprio para o maniqueísmo: chamamos de grenalização. Contudo, mesmo com as incansáveis e históricas pelejas entre chimangos e maragatos, colorados e gremistas, quando estamos longe dos pagos sentimos saudade e temos orgulho do reconhecimento que é dado à nossa cidade. Se tem um sentimento que une todas as torcidas é o amor por Porto Alegre. Para demonstrar todo esse amor, precisamos nos unir para ajudar a construir um presente e um futuro melhor. Todos temos responsabilidade — claro que a maior responsabilidade é dos gestores públicos — com a cidade em que vivemos, precisando exercer a cidadania e ajudar a recuperar a beleza, a autoestima e a altivez que sempre nos caracterizou. Esse é o mote que a municipalidade está dando para a Semana de Porto Alegre. Afinal, se "a gente ama, a gente faz". Parabéns, Porto Alegre! Feliz 245 anos. E que venham muitos mais...

