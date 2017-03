Jocelin Azambuja: Enem sem avaliação, por quê?

Artigo

O exame do Enem tem servido de base para informar a sociedade sobre o nível de aprendizado das escolas brasileiras, quer públicas (estaduais e municipais) ou privadas. Porém, agora o Ministério da Educação diz que "não mais tornará públicos os resultados por escola, pois eles têm sido utilizados de forma errada por algumas instituições de ensino no país".

Me parece que, no momento em que o governo propôs e aprovou uma reformulação para o Ensino Médio que busca corrigir rumos e melhor qualificar essa etapa do ensino básico, não é a hora de querer parar de divulgar o ranking das escolas. Se existem atitudes por parte de algumas instituições que não são corretas, esperamos que essas sejam punidas, e não a sociedade.

Nossas escolas precisam ser avaliadas e a comunidade precisa saber dos resultados. Quanto mais avaliações tivermos — Sisu, Prova Brasil etc —, mais possibilidades teremos de ver os resultados do processo de educação, em qualquer nível na formação de nossas crianças e adolescentes.

Estamos vivendo um momento nacional de busca cada vez maior de transparência. Não é e nunca será a hora de o MEC achar que a melhor solução para corrigir problemas pontuais está em não divulgar os resultados das escolas. Ao contrário, temos que divulgá-los, corrigir os problemas éticos e morais dando um exemplo positivo à sociedade.

A educação é a solução para todos os problemas brasileiros, de violência, falta de ética, honestidade, princípios e tantos outros valores que foram perdidos em nossa sociedade. Infelizmente, os governantes e alguns "educadores", em todos os níveis, com exceções, não têm dado prioridade à educação, misturando-a com a política partidária. A educação como bem maior da sociedade é questão de segurança nacional e, como tal, tem que ser transmitida, dirigida e administrada para construir a formação de homens e mulheres de mente aberta, livres para escolherem seus caminhos, na construção de seus futuros e do país.

