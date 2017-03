Leandro Franco Taborda: a importância da inspeção dos produtos de origem animal

Artigo

Dependendo do mercado visado pelo produtor, a comercialização de produtos de origem animal exige a concessão de três tipos diferentes de selos. Para vender em sua cidade, é necessário o selo do Sistema de Inspeção Municipal (SIM); em nível estadual, é preciso o do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa). Já para quem pretende vender em todo o país ou exportar, é indispensável o selo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.). Mesmo com todos esses cuidados, o que se vê a partir da operação Carne Fraca, é que o trabalho de laboratórios certificados é fundamental contra fraudes.

No Rio Grande do Sul, a Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec) possui o único laboratório público habilitado a realizar ensaios nas amostras provenientes das ações de inspeção do Dipoa. Por ser o Laboratório Oficial do Estado, atendeu com exclusividade, entre 11/2015 e 07/2016, a todas as demandas do sistema de fiscalização da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), como laticínios, abatedouros, açougues, entrepostos de mel e ovos, entre outros, com mais de 100 empresas atendidas e mais de 20 mil ensaios realizados.

A Cientec possui ensaios confiados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e habilitados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas) (Anvisa/Reblas/MS), e reconhecidos pela Rede Metrológica/RS, detendo como marcas a isenção, a credibilidade e a confiabilidade.

Sem este trabalho, não teria como manter a fiscalização dos produtos na sua totalidade. Num momento em que estamos cada vez mais expostos às fraudes e contaminações dos alimentos, os funcionários da Cientec alertam sobre os riscos a que a sociedade estará exposta caso a Fundação seja extinta. A Lei Estadual 14.982/17 (que autoriza a extinção das Fundações) não prevê quem fará nem como será feito esse e outros serviços das Fundações. Fica o alerta: sem a Cientec, a sociedade perderá um importante mecanismo de controle e fiscalização dos alimentos, o que facilitará a vida dos fraudadores e colocará em risco a saúde de nossas famílias.

Leia outros textos de opinião