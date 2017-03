Marcelo Lopes: a equivocada fragilização do Badesul

Artigo

A gestão 2011-2014 do Badesul foi precedida de planejamento estratégico, baseado na Política Industrial apresentada pelo governo Tarso para o Estado. Foram implementadas políticas públicas para reverter o ciclo de decadência da economia gaúcha, abrangendo instrumentos como o Mais água, Mais Renda (triplicou a agricultura irrigada no Estado) no setor primário, até a Política de Semicondutores, decisiva para implantação da fábrica da HT Micron em São Leopoldo.

O Sistema Financeiro buscou ampliar o crédito de baixo custo para as empresas gaúchas. Neste sentido, o Badesul foi o segundo maior repassador do BNDES em 2012, passando a atuar também como investidor em fundos de Venture Capital. Desenvolveu com a Finep o Inovacred — linha específica para inovação tecnológica.

O Badesul realizou no período cerca de 4 mil operações de crédito, com desembolso médio anual de R$ 982 milhões. O Banco Central questionou as garantias de somente duas: Iesa (R$ 40 milhões) e WPE (R$ 50 milhões). No caso da Iesa, está colocada à disposição do Badesul para venda, desde maio de 2015, a planta industrial de Charqueadas (avaliada em R$ 88,5 milhões). Da WPE, o Badesul detém fiança corporativa da matriz Argentina — IMPSA, empresa com mais de 100 anos — no valor de R$ 125 milhões, a qual está em cobrança. Portanto, é um equívoco falar em calote ou perda para o Badesul.

Importante afirmar que todas estas operações de crédito seguiram o rito técnico, atendendo às regras do Banco Central, e foram operacionalizadas por dedicados funcionários de carreira com excelente formação técnica.

A crítica feita à performance do Badesul ignora a diferença monumental na conjuntura econômica existente quando da análise e concessão dos financiamentos, para o momento no qual estes passaram a ser amortizados. Nem o mais pessimista dos analistas poderia prever a derrocada na economia brasileira que passou a se materializar a partir da crise política no segundo semestre de 2014 — queda de 8% no PIB entre 2015/2016 e desemprego de 12%.

O caminho que precisa ser trilhado não é o de criminalizar de forma injustificada o corpo técnico de uma instituição tão importante para o desenvolvimento como o Badesul, depreciando inclusive o seu valor econômico, mas demonstrar capacidade de gestão e de formulação de políticas públicas para o desenvolvimento, de forma que as adversidades conjunturais possam ser vencidas.

Leia outros textos de opinião