Motorista morre ao ser atingido por motocicleta na ERS-344, em Santa Rosa

Um homem morreu em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira na ERS-344, em Santa Rosa, no Noroeste do Estado. Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, ele conduzia um Passat e tentou fazer um retorno na altura do trevo do MTG quando foi atingido por uma motocicleta. As informações são da Rádio Gaúcha.

O condutor do carro, identificado como Pedro Vicente Becker, 54 anos, foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu. O piloto e o carona da motocicleta tiveram ferimentos graves e seguem internados.



