Nelson Jobim: financiamento eleitoral

Artigo

As empresas estão proibidas de doar a partido político. Só as pessoas físicas ou naturais podem contribuir. Essa fonte é insuficiente para atender às necessidades de campanha nacional. Fala-se, para 2018, em financiamento público, exclusivo ou em convívio com o privado (pessoas físicas). Para tanto, dever-se-á criar um fundo, que absorverá, ou não, o atual Fundo Partidário.

Nesse ponto, a fonte terá que ser orçamentária. Em 2014, tínhamos 142,5 milhões de eleitores. O fundo pode decorrer da multiplicação no número de eleitores por, digamos, R$ 10. Ter-se-á R$ 1.425.000.000. Tal valor distribuir-se-á entre os 32 partidos com registro do TSE. Qual o critério?Adotemos o do Fundo Partidário: 5% (=R$71.250.000) dividido entre os 32 partidos; e, 95% (=R$1.353.750.000), aos mesmos partidos, na proporção dos votos obtidos, em 2014, para a Câmara dos Deputados. [O PMDB teve 11,10% dos votos nacionais em 2014. Receberá R$ 152,48 milhões].

O Diretório Nacional dos partidos administra a eleição presidencial. Os diretórios regionais (27), as eleições majoritárias (governo estadual e Senado) e as proporcionais (Câmara e Assembleia). Parte destinar-se-á ao diretório nacional e, o saldo, aos diretórios regionais. Qual o critério para a divisão? Encontrado o critério, haverá a divisão entre 27 diretórios regionais. Qual a fórmula? O número de votos obtido, no Estado, para a CD? [Se for assim, o PMDB do RS receberia por cinco deputados, e o de SP, por dois!]. Utilizar-se-ia o número de eleitores em cada Estado? Como resolver?

Encontrada a solução, haverá a divisão entre a campanha majoritária (governador e senadores) e a proporcional (deputados). Qual o critério? Deverá ser igual para todos os Estados e DF? Deverá a decisão ser dos partidos ou da lei? O Diretório administra a eleição majoritária. A proporcional, são os próprios candidatos que administram. Ter-se-á que dividir esse saldo em dois: um, para a campanha para deputado federal ou para deputado estadual. Qual o critério? Encontrada a fórmula, dever-se-á dividir valor entre os candidatos. De forma igual para todos, desconsiderando-se a história de cada um no partido e sua capacidade de ser votado? [Funcionários públicos, que se candidatam para se afastar de suas funções no período entre a convenção partidária e a eleição, também receberão?] Instaurar-se-á um conflito sucessivo e recíproco entre partidos, diretórios e candidatos. E, ao fim, tal valor atenderá às necessidades? Se não atender, a campanha paralisará? [Ora, a necessidade supera a proibição.]

Conclusão: o sistema de voto uninominal é incompatível com o financiamento público.

Leia outros textos de opinião