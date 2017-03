Nelson Marchezan Júnior: Porto Alegre: a gente ama, a gente faz

Artigo

Aos completar 245 anos, Porto Alegre vive uma das mais graves crises financeiras da sua história. Isso não é novidade. Cada cidadão que vive aqui sabe. E só há uma forma de superarmos essa realidade: com o envolvimento de toda a sociedade.

Não existe chance de o setor poder público dar certo se a sociedade civil organizada não estiver atenta, fiscalizando, contribuindo e se posicionando de forma correta, transparente e corajosa. Poder público e sociedade unidos podem fazer Porto Alegre voltar a ser a cidade que todos queremos. É preciso uma conjugação de esforços no sentido interesse coletivo.

É com esse espírito que temos governado. Com coragem para os enfrentamentos. Responsabilidade, para não repetir os erros que nos colocaram nessa situação. Transparência, para que o seu João e a dona Maria saibam como é gasto cada centavo dos recursos públicos. E com verdade. Por isso, convoco todos: vamos, juntos, fazer Porto Alegre. Vamos, juntos, com o amor que temos pela cidade, transformar essa crise em uma grande oportunidade.

Da nossa parte, vamos deixar a estrutura pública do tamanho que deve ser. Reduzimos o número de secretarias e órgãos com este status de 37 para 15. Estamos reorganizando a estrutura legal para reduzir as 50 gratificações salariais que existem. Estabelecemos teto salarial para servidores e CCs. Cortamos mais de 400 CCs (economia de R$ 50 milhões/ano) e a seleção deles é feita pelo Banco de Talentos, uma forma inédita de recrutamento de profissionais no poder público.

Acreditem: nós faremos todas as mudanças necessárias. Na segurança, integramos câmeras, ações e agentes. Na saúde, já temos um posto de saúde funcionando com horário estendido até as 22h; demos transparência à fila de exames e de espera por consultas; e lançamos o aplicativo #EuFaçoPOA. Na última semana, a Feira Seja Legal atendeu mais de 3 mil pessoas e encaminhou a regularização de 750 ambulantes. Na mobilidade, os ônibus estão testando o uso de GPS e o pagamento com cartões de débito e crédito; assumimos a gestão da bilhetagem eletrônica; e semana que vem começamos os testes do reconhecimento facial.

Há muito por fazer. Não nos faltará coragem na busca de soluções. Nossa gestão é transparente e aposta na inovação e no interesse público. Com a ajuda de cada um, queremos, todos os dias destes quatro anos, dizer: Porto Alegre, eu amo, eu fiz.

Leia outros textos de opinião