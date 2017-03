Pelotas recebe Mostra de música autoral 

Música

Vai rolar no final do mês em Pelotas um projeto bem bacana de divulgação de projetos musicais. Nos próximos dias 25 e 26,na Esplanada do Theatro Sete de Abril, a Mostra A Vapor de Música Autoral apresentará ao ar livre alguns projetos musicais da cidade.

Leia mais:

Modelo gaúcha Daniela Colett faz ensaio com Franco Rodrigues

Espetáculo "Anatome" volta a cartaz em sessões gratuitas



– O único critério para participar da seleção é desenvolver trabalho um musical autoral que ainda não tenha sido lançado profissionalmente em áudio ou audiovisual – explica Ana Maia, sócia do A Vapor Estúdio, responsável pela iniciativa.

Ainda que a mostra não tenha caráter competitivo, um júri escolherá, a partir das apresentações, alguns artistas para registrarem suas músicas em estúdio, em áudio e vídeo, com todo o apoio de um produtor fonográfico.