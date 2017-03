Rafael Sampaio: a nefasta prática do ambush marketing

Artigo

Na coluna passada, abordei as virtudes e benefícios dos patrocínios nas mídias, um movimento virtuoso que é utilizado pelos anunciantes inteligentes há mais de um século. Hoje, trato da questão do marketing de emboscada, que é uma "esperteza" com maior potencial negativo do que positivo, pois é uma deslealdade com a mídia, pouco efetivo junto aos consumidores e representa um desrespeito com todos.

Essa é uma modalidade que tenta se aproveitar de eventos transmitidos ao vivo ou oportunidades de fotos jornalísticas que não tenham muita chance de ser retocadas. É feito ou em busca de espaço publicitário gratuito ou, ainda pior, para prejudicar um concorrente que esteja fazendo uma inserção publicitária legítima.

Foram raríssimas as vezes na história em que o marketing de emboscada alcançou resultados e, mesmo assim, foram efêmeros, pois os veículos rapidamente buscaram neutralizar as oportunidades de essas ações desleais se repetirem, os competidores reagiram — até mesmo judicialmente – e, mais importante, o consumidor não viu esse oportunismo com bons olhos, o que terminou prejudicando a própria marca que "cometeu a esperteza".

Isso porque existe um "contrato social" inerente entre as pessoas e os veículos de comunicação, no qual a publicidade, em especial o patrocínio, significa conteúdo de informação e entretenimento gratuito ou por valores subsidiados. E como o consumidor de bobo não tem nada, ele percebe rapidamente essa ação de "rompimento do contrato social" e termina "tirando pontos" da marca que faz esse jogo sujo.

Nenhuma marca de grande valor é ou foi usuária desse expediente. Algumas poucas, por desvio de conduta de algum executivo passageiro, tentaram uma vez ou outra, mas logo se deram conta de que se tratava de uma bobagem contraproducente e não insistiram no "truque".

Todas as pessoas fazem conexões emocionais, geralmente positivas, com o que veem ou escutam nas mídias e as marcas a elas relacionadas na forma de publicidade, merchandising e patrocínios. Mas não deixam de fazer as mesmas conexões, via de regra negativas, com o expediente do marketing de emboscada.

Leia outros textos de opinião