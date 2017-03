Reforma desidratada

RBS Brasília

Para viabilizar a aprovação da reforma da Previdência, o governo Temer prepara mais uma mudança na proposta que tramita na Câmara. Depois da retirada dos servidores de Estados e municípios do projeto, o alvo agora é a aposentadoria rural. O texto, que previa a obrigatoriedade da contribuição para os trabalhadores do campo, deve ser flexibilizado, conquistando os votos da bancada ruralista. Uma nova fórmula está em estudo e deve ser divulgada ainda nesta semana, antes da conclusão do relatório na comissão especial. Na próxima quinta-feira, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) vai à comissão, fechando a temporada das audiências públicas. À frente das negociações, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) acredita que o governo já conseguiu reverter votos ao deixar os Estados de lado. Em uma reunião hoje à tarde na Casa Civil, os governistas pretendem fazer um primeiro balanço, inclusive recebendo dos ministros o primeiro raio X de intenção de votos das bancadas. Do jeito que vai, esse projeto poderá ficar tão desidratado, que corre o risco de atingir apenas o trabalhador da iniciativa privada. Mas, se não for para corrigir velhas distorções, em especial no setor público, então é melhor que a reforma seja mesmo engavetada.



MURCHOU

No carro de som do protesto a favor da Lava-Jato, um dos manifestantes esbravejava no microfone contra Lula e Dilma (PT), Aécio Neves (PSDB-MG), Renan Calheiros (PMDB-AL), Jandira Feghali (PC do B-RJ). Temer recebeu uma ameaça:

— Acorda, Temer! Já tiramos a Dilma!

Em Brasília, em comparação com os protestos pró-impeachment, o movimento foi bem fraco.

NO MESMO LUGAR

Dois meses depois de o Ministério da Saúde divulgar a flexibilização das regras das UPAs, o quadro praticamente não mudou no Estado. O Rio Grande do Sul possui 46 UPAs, sendo 20 concluídas em funcionamento, 11 sem funcionar e 15 em construção. O maior problema é que municípios continuam sem recursos em caixa para o custeio.

NA TRINCHEIRA

Em reunião com Temer, deputados do PMDB do Rio Grande do Sul reclamaram de que petistas ocupam cargos na estrutura federal no Estado. Apesar de o mapa das indicações estar fechado, há nomes que ainda não saíram da análise do Palácio do Planalto.

Colaborou: Silvana Pires

